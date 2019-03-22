У Казанского вокзала в Москве появился баннер в поддержку Сенцова

В Москве активисты вывесили трехметровый баннер с портретом осужденного в России украинского режиссёра Олега Сенцова на Каланчевском путепроводе у здания Казанского вокзала. Об этом сообщает "Новая газета".

Как сказал один из участников акции, таким образом, они хотели напомнить об Олеге Сенцове и о существовании политических заключенных в России.

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. Он отбывает наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключённых.

С сентября прошлого года продолжается серия одиночных пикетов в поддержку Сенцова у приемной Администрации президента в Москве. Они требуют освободить всех находящихся в российских тюрьмах украинских политзаключенных, а также обмена осужденными и пленными между Россией и Украиной по принципу "всех на всех".

Освободить Сенцова и других украинцев, которых российские власти преследуют после аннексии Крыма, требует Киев, страны Запада, деятели культуры и международные правозащитные организации.