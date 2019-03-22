Украина осудила приговор в отношении 20-летнего Павла Гриба

Представители украинских властей осудили приговор российского суда в отношении 20-летнего Павла Гриба. В пятницу суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины к шести годам колонии по обвинению в содействии терроризму.
С призывом отменить приговор выступило украинское Министерство иностранных дел. В заявлении на сайте ведомства приговор российского суда назван "неправомерным" и основанным на "сфальсифицированных обвинениях". Кроме того, в Киеве заявили о нарушении норм международного права в том числе из-за "брутального похищения Павла Гриба в городе Гомель".
В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал приговор Павлу Грибу, заявив, что "милосердие, человечность, достоинство – эти понятия не известны стране-оккупанту, стране-агрессору".
С осуждением решения российского суда выступила также вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, назвав его "судилищем". По её словам, Украина пыталась вступить в переговоры с Россией для освобождения Павла Гриба. Геращенко заявила, что Киев предлагал организовать "малый обмен", например, на одного из россиян отбывающих заключение в украинской тюрьме. Но Россия, по её словам, не проявила "никакой заинтересованности, никакой готовности".
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на- Дону в пятницу приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии общего режима по обвинению в содействии терроризму. После вынесения приговора Гриб заявил, что объявляет голодовку в знак протеста.
- Украинский студент Павел Гриб пропал в августе 2017 года на территории Белоруссии. Туда он приехал на встречу со своей знакомой. Позднее его нашли в краснодарском следственном изоляторе. Родственники и адвокаты Гриба считают, что он был похищен российскими спецслужбами.
- По версии Следственного комитета, Гриб склонял знакомую взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в сочинской школе. Девушка позднее призналась журналистам, что пригласила Гриба на встречу под давлением ФСБ.
- Киев требует освобождения украинского гражданина и говорит о провокации российских спецслужб.
- Ирина Геращенко в пятницу заявила, что Украина предлагала России обменять 79 находящихся в украинских тюрьмах пророссийских сепаратиста на 19 украинских военных, захваченных сепаратистами и, как она утверждает, ФСБ в плен в Донбассе. Ответа, по её словам, не получено.