В Челябинске полиция и бойцы ОМОН провели обыск у 58-летнего военного пенсионера якобы из-за того, что он с марта 2017 года получал ежемесячную доплату к пенсии в размере полутора тысяч рублей. По версии следствия, Серей Заруба делал это незаконно, в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.

Заруба рассказал изданию Znak.com, что утром 21 марта полицейские пришли к нему домой, угрожали выломать дверь, поставили его к стене и направили в спину автомат. Затем пенсионера доставили в отделение. Его жену увезли на скорой помощи, так как ей стало плохо во время обысков.

На допросе и из документов МВД Сергей Заруба узнал, что причиной для обысков и уголовного дела стали надбавки Минобороны за неработающего сына-студента. Сам пенсионер в апреле 2017 года возглавил товарищество собственников недвижимости (ТСН). Из-за этого он потерял статус неработающего, а выплаты признали незаконными.

При этом в беседе с изданием Заруба связал обыск со спором ТСН с администрацией города, уточнив, что полицейские забрали соответствующие документы.

В полиции заявили, что в отношении пенсионера заведено уголовное дело, а сила и спецсредства при обыске не применялись, пишет Znak.com.