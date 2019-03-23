В Москве и других городах проходят акции коммунистов за права граждан

В центре Москвы на проспекте Сахарова проходит согласованный с властями митинг, приуроченный ко всероссийской акции против ухудшения жизни россиян.

Мероприятия проходят под общим лозунгом "Защитим социально-экономические права граждан!" их основной организатор – КПРФ. Среди требований – отставка российского правительства и создание "Правительства народного доверия".

Как видно из трансляции, к акции присоединились представители и других левых движений и общественных организаций, в частности – "Левого Фронта". Его координатор Сергей Удальцов, которому по решению суда запрещено присутствовать на публичных мероприятиях, пообщался с журналистами перед акцией и призвал левую оппозицию активизировать свою протестную активность.

Один из лозунгов сегодняшней акции – "Народ за Грудинина".

Партия КПРФ планировала передать Павлу Грудинину мандат, освободившийся после смерти депутата одноимённой фракции Жореса Алфёрова. На этой неделе Центральная избирательная комиссия запретила передавать мандат. При регистрации кандидатом в Госдуму Грудинин не сообщил о наличии у него иностранных счетов, утверждают в ЦИК.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём выступлении раскритиковал решение Центризбиркома и заявил, что оно носит политический характер. Многие участники акции пришли с портретами Грудинина и лозунгами в его поддержку. Сам он также присутствует на мероприятии.

На акциях, которые сегодня проводят левые силы, затронуты и другие резонансные темы последних месяцев, в частности, принятые недавно законы о наказании за оскорбления власти в интернете. Как сообщает "Сибирь.Реалии", в Новосибирске эта тема стала одной из центральных на акции движения "Пенсионеры за достойную жизнь". Организаторы митинга потребовали безусловной отмены законов о фейковых новостях и неуважении к власти.