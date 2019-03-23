В Петербурге прошли пикеты в защиту Свидетелей Иеговы

Полтора десятка активистов вышли в субботу на Невский проспект в Санкт-Петербурге для участия в пикетах в защиту членов религиозной организации “Свидетели Иеговы”, которую в России признали экстремистской.

По мнению активистов, людей преследуют за веру, а гонения на “Свидетелей Иеговы” в современной России похожи на преследования “Свидетелей Иеговы” в нацистской Германии и в сталинском СССР. Протестующие усматривают прямую связь между операцией “Север” по массовой депортации в Сибирь семей иеговистов в 1951 году и действиями правоохранительных органов в Сургуте в феврале этого года.

Активисты обращают особое внимание на то, что в Сургуте, как неоднократно сообщалось в СМИ, были применены пытки, во время которых от задержанных требовали перекрестных показаний друг на друга.

Сегодняшняя акция прошла под лозунгом “Пытки, аресты, захват имущества "Свидетелей Иеговы" – не от нашего имени!”. В качестве символа своего выступления активисты использовали фиолетовый треугольник – знак, который носили “Свидетели Иеговы” в нацистских лагерях. Значки с таким треугольником активисты раздавали прохожим.