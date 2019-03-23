В Петербурге прошли пикеты в защиту Свидетелей Иеговы

Полтора десятка активистов вышли в субботу на Невский проспект в Санкт-Петербурге для участия в пикетах в защиту членов религиозной организации “Свидетели Иеговы”, которую в России признали экстремистской.
По мнению активистов, людей преследуют за веру, а гонения на “Свидетелей Иеговы” в современной России похожи на преследования “Свидетелей Иеговы” в нацистской Германии и в сталинском СССР. Протестующие усматривают прямую связь между операцией “Север” по массовой депортации в Сибирь семей иеговистов в 1951 году и действиями правоохранительных органов в Сургуте в феврале этого года.
Активисты обращают особое внимание на то, что в Сургуте, как неоднократно сообщалось в СМИ, были применены пытки, во время которых от задержанных требовали перекрестных показаний друг на друга.
Сегодняшняя акция прошла под лозунгом “Пытки, аресты, захват имущества "Свидетелей Иеговы" – не от нашего имени!”. В качестве символа своего выступления активисты использовали фиолетовый треугольник – знак, который носили “Свидетели Иеговы” в нацистских лагерях. Значки с таким треугольником активисты раздавали прохожим.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. При этом, как отмечали в правозащитном центре "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Он отметил, что власть должна одинаково относиться к представителям всех религий и не зачислять их в "какие‑то там деструктивные организации". "Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю", – заявил тогда президент.
- Тем не менее со времени запрета в России более 70 последователей учения подверглись уголовному преследованию.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.