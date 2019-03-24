Sunday Times сообщила о "заговоре" министров против Терезы Мэй

Не менее 11 министров британского кабинета намерены в понедельник потребовать отставки премьер-министра Терезы Мэй в связи с ситуацией, сложившейся вокруг обсуждения условий выхода Британии из ЕС. Об этом сообщает газета The Sunday Times. По данным издания, министры намерены потребовать от Мэй добровольно подать в отставку. Наиболее вероятным её преемником на посту премьера называют Дэвида Лидингтона, который сейчас возглавляет секретариат кабинета министров.

По данным газеты, Мэй ставят в вину, помимо неспособности убедить парламент в необходимости одобрить соглашение о выходе из ЕС, также ряд её высказываний на прошлой неделе, которые многими депутатами парламента и комментаторами были восприняты как конфронтационные.

На пост премьера, по данным газеты, могут претендовать и другие видные консерваторы, например глава МИД Джереми Хант и министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.

Накануне в Лондоне сотни тысяч противников Брекзита (по данным организаторов - миллион) провели марш с требованием повторного референдума о выходе Британии из ЕС.

Евросоюз на этой неделе согласился с переносом даты Брекзита с 29 марта на 12 апреля. Она может быть вновь перенесена, если британский парламент одобрит соглашение о выходе из ЕС, которое он ранее дважды отверг (в этом случае Брекзит состоится 22 мая), или если Британия до 12 апреля согласится на проведение на своей территории выборов в Европарламент в конце мая. В последнем случае Брекзит может быть отсрочен до конца года.