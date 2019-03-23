В Лондоне тысячи британцев требуют второго референдума по Брекзиту

Сотни тысяч британцев проводят марш в центре Лондона, требуя проведения второго референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза. К утру субботы петиция британцев, обращённая к парламенту с требованием отменить "Брекзит" набрала четыре миллиона подписей.

Мэр Лондона опубликовал в Твитере видео, на котором запечатлел себя с демонстрантами, требующими от властей оставить последнее слово за народом.

На днях лидеры Евросоюза согласились отсрочить Брекзит по двум возможным сценариям – в зависимости от того, ратифицирует ли британский парламент соглашение о выходе или нет. Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла условия, предложенные на саммите в Брюсселе. Она призвала Палату общин проголосовать за соглашение с ЕС и завершить таким образом период "неопределённости", сообщало RFI.

После многочасовых переговоров лидеры ЕС решили, что если британский парламент на следующей неделе одобрит проект договора, который ранее был отклонён, то Брекзит отложат до 22 мая. Если же Палата общин в третий раз отвергнет соглашение, британские власти должны будут до 12 апреля сообщить о своих дальнейших действиях.

Изначально выход Великобритании из Евросоюза планировался 29 марта. Тереза Мэй просила европейских коллег перенести дату Брекзита на 30 июня, но эту просьбу отклонили из-за юридической проблемы в связи с выборами в Европарламент, намеченными на 23–26 мая, в которых Великобритания уже решила не участвовать.



Соглашение между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Британии из Евросоюза было дважды отвергнуто Палатой общин. Теоретически оставалась возможность выйти из ЕС без соглашения, однако британский парламент также отказался от такой перспективы.