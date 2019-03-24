"Мы тебя выкинем!". Пенсионерку выселяют из собственной квартиры

Одного из долгожителей Головинского района Москвы, ветерана труда, 90-летнюю Людмилу Чинаеву полиция и судебные приставы в любой момент могут выселить из квартиры на улицу. Вместе с двумя ее несовершеннолетними правнуками, которые прописаны вместе с ней. 6 лет назад пенсионерка купила трёхкомнатную квартиру в доме на Флотской улице. На покупку ушли все семейные сбережения и деньги от продажи предыдущего единственного жилья. В 2016 году оказалось, что бывшая собственница отсудила недвижимость снова себе. Переезжать Людмиле Чинаевой некуда.

Людмила Чинаева часто просит родственников проверить, закрыта ли входная дверь. Она боится каждого шороха. Представители предыдущей собственницы Татьяны Пургиной регулярно приходят, кричат, громко стучат и грозятся выломать двери. Воевать с 90-летней женщиной приходят крепкие парни: то в камуфляже, то без. Это "группа поддержки" прежней хозяйки квартиры. Травля продолжается уже более двух с половиной лет. Под удар попал и внук пенсионерки с двумя несовершеннолетними детьми. Они тоже прописаны в квартире.

Пургина продала Людмиле Чинаевой квартиру в 34-м доме на улице Флотской в 2013 году – собственноручно подписала договор купли-продажи и три расписки о получении денег. Но нынешняя владелица ее не видела, оформление сделки происходило без присутствия прежней хозяйки:

– В 2016 году меня вызвали в полицию, сказали, что на меня жалоба, и я должна вернуть квартиру какой-то Татьяне Пургиной. Я вообще такую женщину не знаю и никаких дел с ней не имела, – вспоминает проживающая в квартире 90-летняя Людмила Чинаева. – В полицию вызывал представитель Пургиной, он требовал, чтобы его пустили внутрь смотреть квартиру. Не пустили. Потом он ходил и кричал в подъезде. Кошмар один. Приезжала полиция, мне сказали: "Вы квартиру незаконно заняли". Я им говорю, что документы все есть. Деньги за квартиру мы передавали в кассу, а продавец потом из кассы их получал. Регистрационная палата все проверила. Потом приходил участковый, тоже брал показания. С тех пор идут бесконечные "наезды". Потом меня заставили ехать в Озеры давать показания по уголовному делу, к которому я никакого отношения не имею.

Людмила Чинаева рассказывает, что квартиру купила "убитую", она больше напоминала приют для кошек, пришлось полностью менять окна, двери, пол. С ремонтом новое жилье обошлось семье примерно в 9 миллионов рублей. Прежняя собственница Татьяна Пургина сначала получила деньги от продажи этой квартиры, а потом еще решила ее вернуть – красивую со свежим ремонтом.

– Приехала группа, в которой были следователи уголовного розыска и два полицейских, – рассказывает внук Людмилы Чинаевой Александр Балашов. – Один из них очень грубо разговаривал с моей бабушкой. Она ему сделала замечание, что так не подобает вести себя человеку в погонах с пожилым человеком. Полицейский начал обзывать бабушку мошенницей.

– Во время войны я работала на заводе имени Чкалова, тогда мне было 14 лет. Рано утром на завод, днем – в школу, вечером в госпиталь помогать, – рассказывает о себе Людмила Чинаева. – Потом я более 30 лет проработала в "Академкниге" и в издательстве "Наука". Мы открывали магазины, распространяли литературу Академии наук. Я – ветеран труда, есть еще орден "За трудовое отличие", который мне вручал Михаил Георгадзе в Кремлевском дворце в 1980 году. А теперь я, считайте, лишена квартиры. Но я все-таки думаю, что справедливость должна быть. Мы честно купили жилье и никого не обманывали.

Родственники пенсионерки говорят, что сам продавец Татьяна Пургина в данном конфликте почти не участвовала, только несколько раз появлялась в суде. Большую активность проявляет ее представитель Сергей Лукьянов. Он предлагал "по-хорошему" отдать квартиру. Татьяна Пургина выдала ему генеральную доверенность. По этому документу он вправе распоряжаться ее деньгами, движимым и недвижимым имуществом, включая пенсию и иные выплаты. Адвокат пенсионерки Иван Бохонько, считает, что Сергей Лукьянов бьется не ради предыдущей собственницы, а действует в своих личных интересах.

– Есть в этой истории удивительные совпадения, – рассказывает Иван Бохонько. – Прокурор Северного округа Москвы – Владимир Владимирович Лукьянов. У них с представителем бывшей собственницы квартиры Сергеем Владимировичем Лукьяновым одинаковые отчества, фамилии, и они даже родились в одной области. Это не единственное совпадение. Фамилия судьи, которая принимала первоначально это дело к производству, – Самохина, и следователь, который вел уголовное дело Пургиной, – Самохин.

Благодаря поддержке дочери и внуков пенсионерке пока удается держать оборону. Новые претенденты на квартиру пока на улицу ее выкинуть не смогли, но дверной замок недавно все-таки спилили. В присутствии сотрудников полиции.

– Будем писать на этих сотрудников жалобу, потому что они не имели права вскрывать замок. Скоро у нас будет встреча с представителем Пургиной Сергеем Лукьяновым. Будем принимать решение, как жить дальше, – говорит Александр Балашов. – С ним жить мы не собираемся. Они предложили нам платить им аренду за проживание в этой квартире, раз юридически она принадлежит им. Вот такой "рэкет-способ". По-другому я это не могу назвать. Будем дальше сражаться.

Решение суда неисполнимо

Ветеран труда Людмила Чинаева проиграла почти все суды по квартире. 27 сентября Татьяна Пургина подала иск в Головинский районный суд "Об истребовании имущества из чужого незаконного владения" – о возвращении жилья. Его рассматривал Головинский районный суд.

– При покупке квартиры Татьяна Пургина в течение полугода совершила левять нотариальных действий у разных нотариусов в разных местах. В 2016 году она подала иск, в котором потребовала признать все эти действия недействительными, – рассказывает адвокат пенсионерки Иван Бохонько. – Суд все нотариальные действия признал недействительными и не представил никакой аргументации. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу, каждый из этих документов имеет безусловную доказательную силу. Их нельзя просто взять и отменить.

Ответчики ожидали, что прокурор бросится защищать интересы 90-летней Людмилы Чинаевой и двух ее несовершеннолетних правнуков. Однако, как рассказывает их адвокат, прокурор сразу встала на сторону истца. Дала заключение о том, что квартиру суду надо отобрать. Судья Оксана Мрыхина удовлетворила иск Татьяны Пургиной. При этом судья оставила в силе договор купли-продажи квартиры Людмилы Чинаевой, но одновременно с этим прекратила право собственности Чинаевой на ту же квартиру. По мнению адвоката Людмилы Чинаевой, такое противоречивое решение суда просто неисполнимо. Его обжаловали в Мосгорсуде, но и там судьи оказались на стороне тех, кто отбирает квартиру у прежних хозяев: "Прекратить право собственности Чинаевой Людмилы Сергеевны на квартиру и взыскать с пенсионерки судебные издержки".

В феврале 2019 года в суде решался вопрос о выселении из квартиры ее правнуков. И суд впервые встал на сторону семьи Людмилы Чинаевой – решил, что детей выселить нельзя. Эта была первая маленькая победа. Сложилась парадоксальная ситуация. По решению суда пристав должен выселить пенсионерку Людмилу Чинаеву. Но непонятно, что делать с двумя несовершеннолетними детьми, которых суд выселять запретил.

– Возникает мысль о том, что работает организованная преступная группировка, где сидят в доле и сотрудники администрации районов, и прокуратуры, и МВД, – говорит Александр Балашов. – Без влияния, без помощи этих органов сотворить такое решение в суде невозможно. Мы подали пакет документов в кассационную инстанцию для отмены всех нижестоящих решений Головинского районного суда и Мосгорсуда. Истцы разработали целую детективную историю, чтобы заполучить квартиру обратно. Будто Татьяну Пургину продать квартиру заставили.

– Мы предполагаем, что Сергей Лукашов воспользовался "дружественными" связями в правоохранительных органах, и они возбудили уголовное дело, которое повлияло на решение суда по гражданскому делу о квартире. Это уголовное дело о похищении Татьяны Пургиной. Оно возбуждено, но нет приговора, вступившего в законную силу.

Озерская пленница

Татьяна Пургина, которая претендует на квартиру и признана потерпевшей по уголовному делу, рассказывает всем детективную историю. Татьяна утверждает, что один ее знакомый таксист с сообщником ограбил и похитил ее летом 2013 года. Злодеи якобы угрожали пистолетом, который полиция не нашла. Татьяна Пургина давала показания в ОМВД по Озерскому району Московской области. Там она сообщила, что похитители, к которым она села в такси, увезли ее в деревню Емельяновка, завели в квартиру и сказали, что "теперь она будет жить здесь". Татьяна Пургина рассказала следователю, что "эти люди закрывали дверь в квартиру, никуда ее не выпускали... с ними она три раза ездила к нотариусам", где переоформила свою московскую квартиру. Как пояснила Татьяна Пургина, она это сделала, потому что ей угрожали физической расправой.

В материалах Головинского районного суда есть леденящие душу подробности, записанные со слов пострадавшей: "Преступники, воздействуя угрозами убийства, насилием, шантажом, издевательством, причинением вреда здоровью, химическими препаратами, подавили волю и заставили Пургину Т.И. подписать документы… В начале 2015 года потерпевшей удалось сбежать от похитителей и добраться до города Москвы… Насилие, угрозы ее жизни и здоровью не прекратились, но она стала действовать..."

Вот что рассказала следователю о встрече с Татьяной Пургиной Елена Денисова – одна из трех обвиняемых по уголовному делу, которая якобы над ней издевалась: "На станции "Красногвардейская" я увидела пожилую женщину неопрятного вида. Она подошла и попросила 20 рублей для того, чтобы купить покушать. Татьяна Пургина стала рассказывать мне, что у нее все плохо в жизни, что у нее в больнице лежит брат, что она никому не нужна. Мне стало ее жалко, и я предложила ей поехать вместе ко мне домой..."

– Судья говорила, что Елена Денисова, у которой была зарегистрирована Пургина, учинила над ней насилие и заставила ее подписать документы о продаже квартиры. Но "пострадавшая" у нее жила свободно, была официально зарегистрирована, ухаживала за ее сыном-инвалидом, спокойно гуляла, курила. А в суде она говорила, что ей угрожали, били палкой. За все это время не было представлено никаких свидетельских показаний, которые бы это подтверждали, – говорит Иван Бохонько. – В уголовном деле нет ни одного документа, где бы обвиняемые фигурировали в отношении квартиры на Флотской. Они ни копейки за нее не получили. Вину свою они не признали. Более того, их привезли на гражданское дело по квартире, судья их опрашивала, и они отказались от всех данных ранее показаний.

По сведениям адвоката, пока Татьяну Пургину якобы удерживали, она пять раз успела побывать в различных медицинских учреждениях. Адвокат лично разговаривал с соседкой Татьяны в Емельяновке, которая сказала: "Что вы! Никто ее не бил. Мы с ней чай пили. Она за моими детьми присматривала". Нотариус, у которого Татьяна Пургина подписывала документы о продаже квартиры, это подтвердил: "Мы с ней общались с глазу на глаз. Дверь была закрыта на магнитный замок. Она четко говорила, что ей нужно: "Да, я хочу продать эту квартиру". Никто ее не принуждал". Но суду эта информация не показалась убедительной.

– На основании голословных утверждений Татьяны Пургиной о ее похищении суд в июне 2017 года вынес решение вернуть ей квартиру, – рассказывает дочь Людмилы Чинаевой Марина Балашова. – Через полтора года Мосгорсуд подтвердил это же решение Головинского районного суда.

​Психологическая война

– Сейчас Сергей Лукьянов делает все, чтобы сжить Людмилу Чинаеву со свету, – предупреждает Иван Бохонько. – Той стороне выгодна ее смерть. Как только хозяйка умирает, запускается сложная процедура со вступлением в наследство. Они специально нагнетают обстановку, специально приходят, долбят ночью в двери. Естественно, она нервничает, всю ночь не спит, поднимается давление, вызывают скорую.

Представитель бывшей собственницы квартиры регулярно, методично повторяет эти действия. Приходили и в будни, в выходные, даже в праздники с 31 декабря по 10 января. Последний подобный эпизод был 21 марта. Это не проходит бесследно. Людмила Чинаева серьезно заболела и впервые в жизни лежала в больнице. Ей продолжают угрожать.

– Кричат на весь подъезд: "Мы сейчас тебя выкинем отсюда! На улицу в снег или вынесем туда же прямо в кровати!" – рассказывает Марина Балашова. – Как можно с 90-летним человеком так разговаривать, как с преступником? Приходил участковый, правда не с нашего участка, и настоятельно нам советовал не сопротивляться. Говорил, что мы не справимся, все равно сил не хватит и придется выселяться. Это было такое мягкое давление. Как только совершили сделку, где-то прошла информация, что квартира оформлена только на маму. Никто сначала там прописан не был, остальные позже прописались. Думали, что там живет 90-летняя одинокая женщина и никто ее не сможет защитить.

– И на каком основании Чинаева должна съехать? На основании противоречивого решения суда, которое невозможно исполнить? – говорит адвокат Иван Бохонько. – Дети законно прописаны, договор купли-продажи Людмилы Чинаевой не признан судом недействительным, он действует. А это единственный документ, который согласно закону подтверждает право пользования, владения и распоряжения имуществом.

По словам адвоката, Сергей Лукьянов подключил к выселению пенсионерки группу кавказцев, крепких ребят, которые то появляются на Флотской, то пропадают. Сергей Лукьянов присылал также к внуку Людмилы Чинаевой на переговоры "специально обученного человека", который говорил по-русски с акцентом. Он предлагал выделить Пургиной хотя бы одну комнату.

Родственники пенсионерки считают, что представители Татьяны Пургиной постоянно следят за тем, что происходит в квартире.

– То, что квартиру зарегистрировали на единственного престарелого человека, было главной ошибкой при покупке, – говорит Иван Бохонько. – Это жилье мгновенно попало в зону риска. Видимо есть люди, которые отслеживают такого рода сделки. Одинокий очень старый человек. Ну, что он может сделать? Это вылилось в то, что с 2016 по 2019 год семья Людмилы Чинаевой бьется за то, чтобы доказать, что она добросовестный приобретатель и не совершала никаких преступлений. Конституционный суд много раз повторял: нельзя отнимать имущество у добросовестного приобретателя.