Прощённый негодяй, бесполый помощник и опасный дошкольник

1. Иногда они возвращаются. За прошлый год в результате компании #metoo сразу несколько известных голливудских режиссеров, актеров и продюсеров, уличенных в неподобающем поведении, были уволены co своих кинопроектов, лишены призов и почетных званий и отправлены в забытье. Среди них оказался и Джеймс Ганн, сценарист и режиссёр культовых боевиков «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики. Часть 2». В июле 2018 года компания «Дисней» уволила его с третьей части «Стражей Галактики» из-за твитов с оскорбительными (и глупыми) шутками о педофилии, изнасиловании, СПИДе и мексиканцах. Твиты, правда, были 10 летней давности, когда Ганн ещё снимал низкобюджетные фильмы ужасов и короткометражки, и Ганн извинился и удалил свой аккаунт, но это не было признано достаточным смягчающим обстоятельством. Представители «Дисней» заявили, что этим твитам нет оправдания и компания разрывает с Ганном все деловые отношения. И вот теперь журналисты выяснили, что ещё месяц назад, тихо, не привлекая лишнего внимания, «Дисней» снова назначил Ганна режиссером третьей части «Стражей Галактики», которая опять будет сниматься по его сценарию. Американские журналисты пишут, что Ганну помогло то, что после увольнения он не протестовал, а молчал и полностью ушёл в тень, не привлекая к себе внимания. Ну и, видимо, то, что равноценной замены Ганну, который вёл весь проект с самого начала и привёл его к огромному успеху, попросту не нашлось.

2. Группа американских лингвистов, программистов и звукооператоров создала первого гендерно-нейтрального компьютерного персонального ассистента. Сегодня все главные персональные ассистенты - Сири, Алекса, Кортана и т. д., - носят женские имена и по умолчанию говорят женскими голосами (хотя их можно сменить на мужские в настройках). Основатели проекта Q решили, что это дискриминация, и создали голос, который, по их утверждению, не является ни мужским, ни женским. Для этого они записали голоса двух десятков мужчин, женщин и трансгендеров, вывели из них средний голос и долго настраивали его, испытывая на 4600 слушателях. Что у них получилось, вы можете послушать ниже:



3. Полиция китайской провинции Юньнань, составляя объявление о розыске опасного бандита, не смогла найти его взрослой фотографии и вышла из положения, использовав его фото в возрасте, когда бандит ещё ходил на горшок. В ответ на волну насмешек в китайских соцсетях начальник полиции сначала было заявил, что у преступника очень характерные черты лица, узнаваемые в любом возрасте, но потом всё же был вынужден извиниться.

4. Техасец привел в гипермаркет товаров для животных быка, чтобы проверить, насколько соответствует истине написанное на дверях «Все домашние животные на поводке могут быть нашими гостями». Но работники и посетители гипермаркета тоже были техасцами, так что они, к изумлению хозяина, встретили быка с распростертыми объятиями и тут же начали с ним фотографироваться.

5. В прошлом выпуске мы писали о том, как немцы наконец-то израсходовали случайно закупленный 12-летний запас туалетной бумаги. Теперь выясняется, что другие немцы, наоборот, активно запасаются туалетной бумагой — правда, не в Германии, а в Великобритании. Немецкая фирма Wepa забила свои британские склады 3,5 миллионами рулонов туалетной бумаги на случай, если после Брекзита у неё возникнут проблемы на таможне и она не сможет своевременно поставлять своим британским клиентам этот важный товар из Германии.

​6. Строгие наказания, предусмотренные для нарушителей нового европейского Генерального регламента по защите персональных данных (GDPR), заставляют европейские фирмы и организации дуть на воду, даже ещё не обжегшись на молоке. Детский сад в Чехии потребовал от родителей, чтобы они, во избежание утечки личных данных дошкольников, составляя записки дирекции о том, что их ребенок в такой-то день будет отсутствовать, вместо настоящих имен детей писали «Свинка», «Пчёлка» и т. п. - в соответствии с картинками на детских шкафчиках в раздевалке.



​7. Китайские ученые, в надежде сэкономить деньги и время на обучение служебных собак, клонировали самую способную полицейскую собаку в стране, которую прозвали «собачьим Шерлоком Холмсом». Клона семилетней суки куньминской овчарки по кличке Хуанхуанма назвали Куншун, и в свои три месяца она уже проявляет недюжинные способности к нахождению спрятанной еды по запаху.

8. Правительства США и ЕС уже давно обеспокоены тем, что телефоны и другие приборы китайских фирм Huawei и ZTE, созданных выходцами из китайских правительственных структур, могут служить в качестве шпионской аппаратуры, отсылающей проходящие через них данные на китайские сервера. Но, оказывается, бояться надо не только китайских смартфонов. Норвежское телевидение выяснило, что телефон Nokia 7 Plus, выпускаемый финской компанией HMD, при каждой активации отсылал идентификационные данные своих пользователей на китайский сервер. HMD сначала всё отрицала, но в четверг признала, что это действительно происходило. Правда, теперь HMD утверждает, что это происходило из-за невинной ошибки в программном обеспечении, данные не были персональными, и на китайских серверах, куда эти данные уходили, они никем не обрабатывались. Журналисты относятся к этим утверждениям скептически. Финские власти пообещали расследовать ситуацию.



9. Столица Норвегии Осло станет первым крупным городом в мире, где установят станции беспроводной индуктивной подзарядки для электромобилей. Использовать их будут поначалу в основном такси — планируется, что все такси в городе к 2023 году будут электрическими. А в 2025 году в Норвегии по плану правительства вообще прекратят продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Уже сейчас Норвегия занимает первое место в мире по доле электромобилей. Каждый третий продающийся в этой стране автомобиль является электрическим.

10. Ученые из MIT, используя только пульсирующий свет и низкочастотный звук, смогли сгенерировать в мозгу мышей колебания, аналогичные определенным мозговым волнам, что в свою очередь очистило мышиные мозги от бляшек, аналогичных тем, которые образуются при болезни Альцгеймера, и восстановило у мышей утраченные когнитивные функции. В другом похожем эксперименте ученые из Исследовательского центра Скриппс в Калифорнии вылечили у крыс алкоголизм, стимулируя их нейроны лазером.