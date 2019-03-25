Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату "Дружба народов"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату "Дружба народов" о взыскании штрафа в 6 миллионов рублей из-за поставки некачественных продуктов. На решение, опубликованное на сайте суда 21 марта, обратило внимание "МБХ медиа".

В исковом заявлении Росгвардии, которое было подано ещё 2 августа, говорилось, что колбасные изделия, которые комбинат поставлял в январе и феврале 2018 года, не соответствуют принятым стандартам из-за нарушения условий хранения.

Однако суд отклонил иск. В решении суда отмечается, что Росгвардия получила товар "надлежащего качества и в сроки соответствующие условиям контракта". Таким образом, мясокомбинат не нарушил условия контракта. Кроме того, предприятие пыталось заменить в пятидневный срок товары ненадлежащего качества, но Росгвардия отказалась.

18 марта Россельхознадзор подал иск к мясокомбинату из-за нарушений при поставке продуктов для Росгвардии. О каких именно нарушениях идет речь, пока неизвестно.Слушания по иску назначены на 9 апреля.

В августе прошлого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что продукты для бойцов Росгвардии закупаются по сильно завышенным ценам, а конечными бенефициарами аферы могут быть либо премьер Дмитрий Медведев, либо люди из его ближайшего окружения. Комбинат "Дружба народов" подал на Навального в суд с требованием удалить расследование. 5 февраля суд в Москве удовлетворил иск мясокомбината.

Возможное завышение цен при поставках продукции "Дружбы народов" стало предметом проверки Главной военной прокуратуры. Кроме того, по просьбе ФСБ дело о завышении цен возбудила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Штаб-квартира мясокомбината "Дружба народов" находится в аннексированном Крыму. Несмотря на проверки прокуратуры и ФАС, в декабре 2018 года правительство оставило "Дружбу народов" единственным поставщиком продуктов для Росгвардии ещё на два года.