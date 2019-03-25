Признавшему вину по делу "Сети" отказано в суде в особом порядке

Московский окружной военный суд отклонил ходатайство обвиняемого по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" Юлия Бояршинова о выделении его дела в отдельное производство и рассмотрении его в особом порядке, сообщает "Медиазона". Против такого рассмотрения выступил представитель гособвинения.
Особый порядок предполагает, что подсудимый признаёт вину и может рассчитывать на снисхождение, при этом судебный процесс проходит без исследования доказательств.
Бояршинов, как и большинство других арестованных по делу "Сети", обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ и участии в террористическом сообществе. Первоначально он отрицал свою вину и заявлял о пытках – в частности, по его словам, он был несколько раз избит в так называемой "пресс-хате" СИЗО №6 Ленинградской области. Также Бояршинов заявлял об угрозах изнасилованием.
Первое заседание по существу по делу Бояршинова назначено на 8 апреля. Суд постановил провести процесс в открытом режиме.
- Дело "Сети" началось после того, как осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых анархистов и антифа-активистов – Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Ещё двое уроженцев Пензы – Максим Иванкин и Михаил Кульков – были объявлены в розыск и позже задержаны в Москве. Параллельно в Санкт-Петербурге были арестованы Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. По версии ФСБ, все они создали подпольную организацию "Сеть" и намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу 2018 года "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки в стране" с помощью взрывов и "поднять вооруженный мятеж". Ячейки "Сети" якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии.
- Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках в ФСБ с целью выбить из них признательные показания. У одного из них – Игоря Шишкина – врачи диагностировали перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины, а члены ОНК, посещавшие арестованного в СИЗО, зафиксировали на его теле многочисленные следы, похожие на ожоги от электрических проводов.
- Российские правоохранительные органы информацию о пытках отрицают. СК отказался возбуждать уголовные дела на сотрудников ФСБ – в частности, в ведомстве решили, что Александра Филинкова били электрошокером законно, а следы на теле проходившего по делу в качестве свидетеля Ильи Капустина, похожие на ожоги, – это на самом деле следы от укусов клопов. Позже, опасаясь за свою безопасность, Капустин, как и жена Александра Филинкова, уехал в Финляндию, где попросил политического убежища.
- Кроме Юлия Бояршинова свою вину признали ещё двое обвиняемых – Арман Сагынбаев, заявлявший, что сделал это под пытками, и Игорь Шишкин, который подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых. Приговор Шишкину уже вынесен – он получил 3,5 года колонии.
- 20 декабря прошлого года члены Совета по правам человека на традиционной ежегодной встрече с Владимиром Путиным рассказали президенту о пытках, применённых сотрудниками ФСБ к обвиняемым по делу "Сети". К президенту также обратились родители обвиняемых. Они назвали его "своей последней надеждой на справедливое разбирательство". Путин пообещал тщательно разобраться в деле. Позже обращение родителей было передано "для ответа по существу" в ФСБ, так как "решение поставленного ими вопроса входит в компетенцию" именно этого ведомства. Сам Путин впоследствии заявил, что по материалам дела, которые он прочитал, у обвиняемых был найден арсенал оружия.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.