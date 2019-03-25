Признавшему вину по делу "Сети" отказано в суде в особом порядке

Московский окружной военный суд отклонил ходатайство обвиняемого по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" Юлия Бояршинова о выделении его дела в отдельное производство и рассмотрении его в особом порядке, сообщает "Медиазона". Против такого рассмотрения выступил представитель гособвинения.

Особый порядок предполагает, что подсудимый признаёт вину и может рассчитывать на снисхождение, при этом судебный процесс проходит без исследования доказательств.

Бояршинов, как и большинство других арестованных по делу "Сети", обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ и участии в террористическом сообществе. Первоначально он отрицал свою вину и заявлял о пытках – в частности, по его словам, он был несколько раз избит в так называемой "пресс-хате" СИЗО №6 Ленинградской области. Также Бояршинов заявлял об угрозах изнасилованием.

Первое заседание по существу по делу Бояршинова назначено на 8 апреля. Суд постановил провести процесс в открытом режиме.