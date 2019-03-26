Странные перемены. Будут ли жителям Донбасса выдавать российские паспорта

Вокруг самопровозглашенных республик Донбасса новый информационный пожар – целый ряд преимущественно анонимных телеграмм-каналов сообщили о готовящейся массовой выдаче российских паспортов. Называются сроки – "в апреле" и даже подробности о "полумиллионе бланков, завезенных в Матвеев Курган".

Матвеев Курган – это населенный пункт неподалеку от российско-украинской границы (пограничный переход Успенка), который расположен на неподконтрольном правительству Украины участке границы в Донецкой области. И это единственная поддающаяся проверке информация в сообщениях о российских паспортах для "ЛДНР".

В самопровозглашенных республиках украинские президентские выборы-2019 с годами назовут временем большой и кропотливой работы. Например, ежедневно под довольно надуманными предлогами местные власти борются с потоком людей через линию фронта. Проверки на "республиканских" контрольных пунктах въезда и выезда (КПВВ) стали подчеркнуто тщательными и медленными, в очередях опять ночуют люди, а по Донецку ходят упорные слухи о "закрытии Украиной" пунктов пропуска на все выборные выходные. В феврале власти "ЛДНР" смогли добиться уменьшения цифры пересечений линии фронта до 980 тысяч (годами планка держалась больше миллиона, в пиковом августе 2018 было 1 млн 327 тысяч – РС). Попытка украинской стороны открыть 24 марта первый автомобильный пункт пересечения на территории Луганской области – КПВВ "Золотое" – было воспринято как "провокация, с возможными большими человеческими жертвами".

Устроить акцию символического вручения украинскому президенту "кованной из артиллерийских осколков медали Иуды"

Кроме того, единственное реально действующее в самопровозглашенной "ДНР" общественно-политическое движение "Донецкая республика" с января готовит громкую акцию на украинский день выборов, традиционный в стране "день тишины". Донецкая центральная площадь имени Ленина вмещает от 14 до 17 тысяч человек, 31 марта на нее планируют втиснуть 80 тысяч работников бюджетной сферы и при впечатляющем людском море устроить акцию символического вручения украинскому президенту "кованной из артиллерийских осколков медали Иуды". Сопровождаться она будет запуском в небо десятков тысяч наполненных гелием черных шаров с именем украинского президента. Цель – создание впечатляющей телекартинки в день голосования для заинтересованных российских и части украинских каналов.

Отвечает за акцию руководитель центрального исполкома ОД "Донецкая республика" Алексей Муратов. Муратов – гражданин России, прославился как создатель отделения финансовой пирамиды МММ-Индия, был арестован в мае 2013 года местными властями и отсидел три месяца в индийской тюрьме.

На фоне столь масштабного движения, затрагивающего большинство бюджетных организаций Донецка и близлежащих городов, информация о выдаче российских паспортов теряется. В первую очередь, из-за отсутствия видимой глазу масштабной организационной подготовки – кроме просто слухов о выдаче паспортов у недоверчивого в последние годы Донецка больше ничего нет. Здесь отмечают, что даже нашумевшая программа "60 минут" на телеканале "Россия1", которая была посвящена как раз теме грядущего получения паспортов РФ жителями республик Донбасса, на официальные источники не опиралась – только на сообщения телеграмм-канала журналиста Семена Пегова.

Еще одно относительно известное имя среди информаторов – бывший командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, которого не пускают в Донбасс с мая 2018 года. "А паспорта, которые планируют выдавать, о чем я писал не так давно, сделают ситуацию ещё интереснее: став гражданами России, получившие паспорта уже не смогут позиционировать себя представителями отдельного субъекта – их положение поменяется: они будут россиянами, компактно проживающими за пределами России на территории с неопределенным статусом, и населенной в большинстве своём украинцами по паспортам, – пишет Ходаковский в своем телеграмм-канале и спрашивает. – А кто будет представлять Республики?"

Первой ласточкой в пользу близких перемен в Донецке считают начавшуюся осенью 2018 года ревизию личного состава армейских частей и руководителей гражданских подразделений администрации на предмет гражданства. В гражданских структурах большинство руководителей, от коммунальных предприятий до местных телеканалов, вдруг оказались людьми с только украинскими паспортами – без "гражданства ДНР", не говоря уже о российских документах.

Военным паспорта действительно дают с зимы, но под слова: "Теперь у вас гражданство правовой державы, России! Если что – сами понимаете…"

– Странные перемены – зимой о паспортизации со стороны РФ в кабинетах говорили исключительно при отключённых телефонах, сейчас о выдаче паспортов говорят буквально все, шутки "про 1 апреля" (в этот день, по слухам, начнется раздача российских паспортов – РС) стали повсеместными, – говорит Радио Свобода источник в "народном совете ДНР". – Военным паспорта действительно дают с зимы, но под слова: "Теперь у вас гражданство правовой державы, России! Если что – сами понимаете…". Нам обещают паспорта также, но позднее и с теми же формулировками – "про ответственность". И в этой связи паспорта скорее средство для обеспечения более жесткой управляемости госслужащих. Само собой разумеется, что выдача будет исключительно получившим паспорта "ДНР" (сейчас их получение для всех резко ускорилось) и с совершенно другим пакетом документов, чем для документов "ДНР".

В Донецке слова московских телевизионных журналистов про выдачу документов в том числе и пенсионерам вызывают лишь улыбки. Пенсионеров только в "ДНР" официально 630 тысяч человек, здесь понимают, что такое подобная масштабная подготовка, которой вообще не видно. Местные считают, что ничего особенного не происходит, рано или поздно включится льготный режим выдачи российских документов, для "отличившихся" в первую очередь.

Закон об упрощении получения гражданства России гражданами Украины Государственная дума РФ проголосовала еще в июле 2017 года. Потом последовал закон, которым глава государства наделялся полномочиями определять категории иностранцев, которые могут получать российское гражданство в упрощенном режиме, а те в свою очередь смогут подавать заявления "по месту пребывания в выбранном для проживания регионе", Владимир Путин подписал его перед самым Новым годом 28 декабря 2018 года.

Тогда же чиновники российского МВД поясняли, что закон создан для "соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима", явно намекая на Украину. В апреле как раз ожидался Указ президента с определением тех самых "льготных категориях иностранных граждан".

Бежавших из "ДНР" и "ЛНР" жителей Донбасса в России сейчас около миллиона человек

Если "граждане ДНР" выехали в Россию по программе переселения соотечественников, то российские паспорта они ждут максимум два года. По оценке российского МВД, бежавших из "ДНР" и "ЛНР" жителей Донбасса в России сейчас в разных статусах (патенты на работу, виды на жительство, разрешение на временное проживание, временное убежище) около миллиона человек. И новые меры коснутся в первую очередь их.

"Есть планы после украинских выборов осуществить еще один виток легитимизации республик Донбасса, но это пока только планы", – сказал Радио Свобода о грядущих переменах в Донбассе источник, близкий к российской администрации президента. "Чушь", – так прокомментировал слухи о всеобщей паспортизации Донбасса источник, близкий к к Владиславу Суркову (помощник президента России, который отвечает за отношения с Украиной и куратор "ЛДНР" – РС) .