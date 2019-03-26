Пентагон выделил $1 млрд для стены на границе с Мексикой

Министерство обороны США выделило один миллиард долларов на строительство участка стены на границе с Мексикой протяженностью в 91 километр. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

Ранее Конгресс отказался выделить почти 6 миллиардов долларов на возведение пограничного ограждения, которого добивается президент США Дональд Трамп в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков. В феврале Трамп объявил о введении чрезвычайного положения, которое позволяет ему получить из бюджета недостающие суммы. Конгресс проголосовал за отмену режима ЧП, однако Трамп наложил вето на это решение.

В конце прошлого года требование Трампа выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой привело к "шатдауну" – приостановке работы государственных учреждений США, который продолжался 35 дней, став самым длительным в истории страны.

По информации The Washington Post, 5 миллиардов долларов для финансирования проекта по строительству стены Трамп намерен получить из бюджета министерства внутренней безопасности и 3,6 миллиарда – из средств министерства обороны.

Намерение построить стену было одним из основных обещаний Трампа в ходе первой предвыборной кампании в 2016 году. Лозунг "завершить стену" уже стал одним из главных в его кампании за переизбрание в 2020 году.