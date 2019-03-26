ЕСПЧ присудил 36 тысяч евро сестре нижегородца, убитого милицией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 36 600 евро жительнице Нижнего Новгорода Елене Аношиной, чей брат Александр был убит в медицинском вытрезвителе сотрудником милиции в 2002 году. Об этом сообщает "Комитет против пыток".

ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили право Аношина на жизнь, а расследование его убийства было проведено неэффективно. В 2002 году работники вытрезвителя утверждали, что погибший совершил самоубийство. Однако экспертиза обнаружила на теле Аношина многочисленные травмы, которые он не мог нанести себе сам. Тогда прокуратура завела уголовное дело, которое приостонавливалось 13 раз.

После того, как сестра Аношина пожаловалась в ЕСПЧ, были задержаны трое подозреваемых. Это сотрудники милиции Алексей Маслов, Евгений Агеев и Андрей Антонов. В 2008 году Маслов получил 14 лет колонии по обвинению в убийстве и превышении должностных полномочий с применением насилия. Дело в отношении Агеева и Антонова, которых обвиняли в халатности, было прекращено за истечением срока давности.