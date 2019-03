Хедлайнеры сто седьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители рок-композиций разных стран и народов, сотрудничающие с независимым британским лейблом звукозаписи Bella Union. Рок-критик Артемий Троицкий с увлечением следил за тем, как участники дуэта Cocteau Twins к своим талантам музыкальных бунтарей прибавили способности бизнес-управляющих и худруков, да ещё получали от этого удовольствие.

Моду на (возможно, дурную) привычку создавать собственные фирмы звукозаписи ввели ещё Beatles, когда в 1968 году учудили свой знаменитый Apple. Их примеру последовали многие, терзаясь иллюзией, что свой логотип способен обеспечить независимость от алчных музыкальных мажоров. У подавляющего большинства музыкантов ничего из этого не получилось. Успеха добились только английский электронщик Дэниель Миллер со своим Mute Records и американский полит-панк Джелло Биафра с Alternative Tentacles. Дополняют блестящую троицу герои нашего сегодняшнего выпуска – Саймон Реймонд и Робин Гатри, основавшие накануне распада своей главной группы, Cocteau Twins, лейбл под названием Bella Union.

Дело было в 1997 году. Расставшись со своей вокалисткой Лиз Фрейзер, Реймонд и Гатри занялись сольными проектами (у Гатри – дуэт Violet Indiana) и стали работать на собственном лейбле. Пригласили и других артистов, узкопопулярных среди профессионалов – в частности, американскую группу The Tzars ("Цари") с мощным певцом Джоном Грантом и австралийцев Dirty Three, любимцев Ника Кейва. В 2000 году Гатри переехал жить во Францию, и единственным управляющим "Прекрасного союза" стал Реймонд. Кредо компании он сформулировал так: во-первых, полная эклектика и фокусировка на таланте, а не на стиле и тусовке. И впрямь, артистов, исповедующих настроения Cocteau Twins ("эфемерная волна", "дрим-поп", "готик-фолк"...), в каталоге лейбла незначительное меньшинство. Во-вторых, и это уже совсем необычно, Саймон работает только с теми музыкантами, "которые нравятся нам как люди". Такой идеалистичный подход, помноженный на великолепный вкус и музыкальный опыт Реймонда (как-никак, одного из главных архитекторов альтернативного рока 1980-х и 1990-х) сработал! С 2010 года компания Bella Union четыре раза признавалась лучшим независимым лейблом в Великобритании. Некоторые из артистов BU (Джон Грант, Beach House, Fleet Foxes, Father John Misty), отнюдь не будучи "попсовыми" и без малейшей медиараскрутки, заработали "золотые" и даже "платиновые" диски.

Holly Macve с композицией The Corner of my Mind

Многие клиенты Bella Union звучали в нашей программе; на очереди новые релизы Mercury Rev и Beach House. Но сегодня я хотел бы познакомить вас с дебютантами лейбла, некоторые из которых пока совсем неизвестны. Начнём с абсолютной дебютантки по имени Холли Макви. Когда я услышал её пение, сомнений не было: американка, причём из глубокой провинции. Оказалось, нет, англичанка, 21 год от роду. Правда, тоже из относительной глуши, из Йоркшира. Первый альбом, "Золотой орёл", уже собрал массу восторженных откликов. Другие дебютанты – дуэт из Монреаля The Beat Escape. Пожалуй, это электро-поп: более смурной и психоделический, чем Pet Shop Boys, но менее жёсткий, чем Depeche Mode. Хорошие мелодии, миловидная внешность участников – определённо, имеется коммерческий потенциал.

Philip Selway с композицией Walk

А вот Филипа Селвея представлять не надо: он ни много ни мало – барабанщик Radiohead! Но на Bella Union он тоже дебютирует, в качестве автора киномузыки. Саундтрек к психологической драме "Дай мне уйти" довольно традиционен; преобладает оркестровое звучание. Выделяется один из немногих вокальных номеров – песня "Иди" в исполнении солистки Lamb Лу Родс.

Ezra Furman с композицией Come Here Get Away from Me

Эзра Фурман – быстро восходящая американская, а может быть и мировая, поп-звезда. Его новый альбом, "Трансангельский исход", явно не вписывается в рамки музыкальных клише. Открытый гей, Фурман поёт песни страстные, немного ретровые по музыке, но суперактуальные по содержанию. На ум приходит, с одной стороны, Марк Алмонд, с другой, как это ни странно, даже Элтон Джон – только такой, каким он был в начале 70-х. Ну и, наконец, северная экзотика: она представлена исландской группой Mammút. В группе царит матриархат, и творческие параллели с Бьорк совершенно оправданны.

Mammút с композицией Walls

Вот такой калейдоскоп: всё и отовсюду! Я давно знаком с Саймоном Реймондом, всегда за него болел, но, честно говоря, не думал, что у него так здорово получится справляться с работой управляющего и худрука! Другим наука.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 107):

1. Madonnatron (UK). Be my Bitch, LP Madonnatron

2. Kodjovi Kush & Afrospot All Stars (Togo). Ewe Blues, LP Love in Africa

3. Melanie de Biasio (Belgium). Let me Love You, LP Lilies

4. Bark Bark Disco (Malta/Germany). Never Let You Down, LP Holy Smokes

5. Holly Macve (UK). The Corner of my Mind, LP Golden Eagle

6. The Beat Escape (Canada). Where Water Ends, LP Life Is Short, The Answer's Long

7. Philip Selway ft. Lou Rhodes (UK). Walk, LP Let Me Go

8. Ezra Furman (USA). Come Here Get Away from Me, LP Transangelic Exodus

9. Mammút (Iceland). Walls, LP Kinder Versions

10. Son Lux (USA). Forty screams, LP Brighter Wounds

11. By The Waterhole (Norway). The End of it All, LP Two

12. Pati Na Svete (Czech Republic). My Life as a Demo Version, LP Uniori