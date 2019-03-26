В Барнауле активиста оштрафовали за пикеты в автобусах и троллейбусах

​В Барнауле суд оштрафовал гражданского активиста Антона Арцибашева на 20 тысяч рублей за пикеты в автобусах и троллейбусах. Его признали виновным в проведении публичных мероприятий без уведомления властей, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на юриста Ксению Идолову.

Перед заседанием стороне защиты не дали в полной мере ознакомиться с материалами административного дела. Суд также отказал в просмотре видеозаписи допроса одного из свидетелей. Защита не согласна с этим решением и намерена его обжаловать.

В январе 2019 года активисты проводили одиночные пикеты с плакатами в автобусах и троллейбусах. Они выступали против отмены льготы на проезд для студентов. После акций протестов полицейские забрали из университета одного из молодых людей, участвовавших в мероприятии. Его отвезли в отделение для дачи объяснений. Он утверждал, что сотрудники МВД насильно отобрали у него телефон и сделали скриншоты переписки во "ВКонтакте", которые попали в материалы дела.​