Правительство заморозило цены на бензин до середины лета

Нефтяные компании договорились с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля. Об этом по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака журналистам рассказали чиновники и представители нефтяных компаний. Поставщики топлива сдерживают рост цен с ноября — государство обещает, что попросило остановить рост цен "в последний раз".

В 2019 рост цен на топливо планируется удержать на уровне инфляции, пишет РБК — то есть, не выше 5,2 процента. За это нефтяные компании получат компенсации из бюджета — что принесёт им, по оценке Минфина, до 190 миллиардов рублей в год, пишет "Коммерсантъ". Впоследствии нефтяные компании должны будут обязаны поставлять определенные объемы бензина на внутренний рынок перед тем как продавать нефтепродукты на экспорт. Консультации о введении такой меры Россия ведёт со странами евразийского экономического сообщества, пишет РБК.