Правительство продлит соглашение о заморозке цен на бензин

Российское правительство продлит соглашение с нефтяным сектором в вопросе регуляции цен на топливо. Цены будут заморожены до конца июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
По словам чиновника, также будет разработан закон по лицензированию нефтяных продуктов. До принятия данного текста будет действовать соглашение с нефтяниками, достигнутое летом прошлого года после рекордного роста цен на бензин.
По новому закону, который предложил Дмитрий Козак, компании нефтяного сектора будут обязаны поставлять определенные объемы бензина на внутренний рынок. После этого им будут предоставлены лицензии на экспорт нефтепродуктов. Введение этого механизма правительство проконсультирует с нефтяниками и со странами-членами ЕАЭС, сообщил вице-премьер. После этого законопроект будет вынесен на обсуждение парламента.
- В декабре прошлого годы логисты, поставщики продуктов и ретейлеры направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. В нем они предупреждали о возможном росте цен на продукты повседневного пользования из-за заморозки цен на топливо для населения. По словам транспортировщиков, нефтяники компенсируют потерю прибыли в розничном секторе за счет повышения цен для корпоративных клиентов, которые переносят свои издержки на розницу.
- В ноябре сообщалось об ужесточении условий сотрудничества транспортировщиков с нефтяными компаниями. В частности, некоторые фирмы жаловались на введение сервисного сбора и отмену скидок компанией "Газпром-нефть".
- Весной прошлого года топливо на автозаправочных станциях в России начало дорожать из-за снижения курса рубля и повышения цен на нефть на мировых рынках. В июне правительство договорилось с российским нефтяным сектором о сдерживании цен. Однако в сентябре цены вновь стали поднимать – их согласились заморозить 1 ноября после совещания нефтяников с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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