Правительство продлит соглашение о заморозке цен на бензин

Российское правительство продлит соглашение с нефтяным сектором в вопросе регуляции цен на топливо. Цены будут заморожены до конца июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

По словам чиновника, также будет разработан закон по лицензированию нефтяных продуктов. До принятия данного текста будет действовать соглашение с нефтяниками, достигнутое летом прошлого года после рекордного роста цен на бензин.

По новому закону, который предложил Дмитрий Козак, компании нефтяного сектора будут обязаны поставлять определенные объемы бензина на внутренний рынок. После этого им будут предоставлены лицензии на экспорт нефтепродуктов. Введение этого механизма правительство проконсультирует с нефтяниками и со странами-членами ЕАЭС, сообщил вице-премьер. После этого законопроект будет вынесен на обсуждение парламента.