У тёщи главы "Ростеха" найдена квартира стоимостью два миллиарда рублей

73-летняя тёща главы "Ростеха" Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова владеет почти 700-метровым пентхаусом с 240-метровой террасой стоимостью около двух миллиардов рублей в клубном доме на Малой Никитской улице в Москве. Об этом пишет газета "Собеседник".

Квартира в доме в полутора километрах от Кремля занимает целый этаж. В презентации дома застройщик пишет, что у здания сохранён исторический фасад, но само оно полностью перестроено.

По утверждению издания, после знакомства дочери Рукавишникой с Чемезовым она стала владельцем нескольких успешных компанией. Одной из них принадлежит исторический особняк на Патриарших прудах в одном из самых дорогих районов Москвы, который раньше принадлежал "Ростеху" и в котором сдаются площади в том числе компаниям, связанным с "Ростехом".