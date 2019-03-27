Участники акции протеста в Магасе согласились разойтись

Участники акции протеста, начавшейся накануне в столице Ингушетии Магасе, решили разойтись. Это произошло в среду утром, после того, как власти пообещали разрешить провести новый митинг через пять дней, сообщает издание "Кавказский узел" со ссылкой на правозащитника Магомеда Муцольгова.

По его данным, за ночь и утро правоохранительные органы трижды попытались разогнать протестующих против закона о референдуме, активное обсуждение которого возникло на фоне споров о границе Чечни и Ингушетии.

Муцольгов ранее рассказывал, что полиция угрожала разогнать митинг при помощи водомётов.

Накануне вечером участники согласованной с властями акции протеста объявили её бессрочной. В правительстве республики заявили, что это административное правонарушение. Муцольгов утверждает, что несмотря на угрозы на площади на ночь остались две тысячи человек.