Участники акции протеста в Магасе согласились разойтись

Участники акции протеста, начавшейся накануне в столице Ингушетии Магасе, решили разойтись. Это произошло в среду утром, после того, как власти пообещали разрешить провести новый митинг через пять дней, сообщает издание "Кавказский узел" со ссылкой на правозащитника Магомеда Муцольгова.
По его данным, за ночь и утро правоохранительные органы трижды попытались разогнать протестующих против закона о референдуме, активное обсуждение которого возникло на фоне споров о границе Чечни и Ингушетии.
Муцольгов ранее рассказывал, что полиция угрожала разогнать митинг при помощи водомётов.
Накануне вечером участники согласованной с властями акции протеста объявили её бессрочной. В правительстве республики заявили, что это административное правонарушение. Муцольгов утверждает, что несмотря на угрозы на площади на ночь остались две тысячи человек.
- 20 марта президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал из Народного собрания поправки, делающие необязательным проведение референдума по таким вопросам, как изменение территории, границ или названия республики. За день до этого документ прошёл первое чтение в республиканском парламенте. Второе чтение с учётом поправок и дополнений было запланировано на 28 марта.
- 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. По документу часть ингушских земель переходила Чечне. В Ингушетии начались массовые протесты.
- В октябре Конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границе в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу. На закон "О референдуме Республики Ингушетия" ссылались и противники соглашения о границе.
- В декабре Конституционный суд России признал соглашение законным. Председатель суда Валерий Зорькин сообщил, что Конституционный суд Ингушетии был не вправе принимать решение. После этого Юнус-Бек Евкуров заявил, что в вопросе о границе с Чечнёй поставлена точка. В ответ представители ингушской оппозиции заверили, что продолжат протесты.
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