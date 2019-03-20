Глава Ингушетии отозвал поправки в закон о референдуме

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал из Народного собрания поправки, делающие необязательным проведение референдума по таким вопросам, как изменение территории, границ или названия республики. Накануне этот документ прошёл первое чтение в республиканском парламенте.
Евкуров заявил, что принял сегодняшнее решение после обращения совета тейпов, парламентариев и депутатов, уточнив, что закон будет доработан и может быть повторно внесён в течение трёх месяцев, сообщает "Коммерсантъ".
- 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. По документу часть ингушских земель переходила Чечне. В Ингушетии начались массовые протесты.
- В октябре Конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границе в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу. На закон "О референдуме Республики Ингушетия" ссылались и противники соглашения о границе.
- В декабре Конституционный суд России признал соглашение законным. Председатель суда Валерий Зорькин сообщил, что Конституционный суд Ингушетии был не вправе принимать решение. После этого Юнус-Бек Евкуров заявил, что в вопросе о границе с Чечнёй поставлена точка. В ответ представители ингушской оппозиции заверили, что продолжат протесты.
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