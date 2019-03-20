Глава Ингушетии отозвал поправки в закон о референдуме

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал из Народного собрания поправки, делающие необязательным проведение референдума по таким вопросам, как изменение территории, границ или названия республики. Накануне этот документ прошёл первое чтение в республиканском парламенте.

Евкуров заявил, что принял сегодняшнее решение после обращения совета тейпов, парламентариев и депутатов, уточнив, что закон будет доработан и может быть повторно внесён в течение трёх месяцев, сообщает "Коммерсантъ".