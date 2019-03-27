Глава Якутии назвал митинг против мигрантов политической провокацией

Глава Якутии Айсен Николаев назвал прошедший 17 марта в республике многотысячный стихийный митинг против мигрантов политической провокацией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Якутске, цитирует его издание SakhaLife. Политик не уточнил, кто, по его мнению, организовал акцию, сославшись на "некоторые силы".
"Мы знаем, что людей специально привозили, большая часть была в состоянии алкогольного опьянения. Осознанных требований, кроме как "Пойдем поджигать!", "Пойдем громить!", не было", – сообщил Николаев. Он также добавил, что считает проблемой незаконную миграцию в республику.
- 17 марта в Якутске прошла массовая акция протеста против мигрантов. Поводом стало изнасилование местной жительницы работником из Средней Азии. Приезжим начали поступать угрозы. На мигранта-водителя автобуса напали семь человек. Больше 80 водителей после этого не вышли на рейсы.
- На следующий день в городе прошло собрание жителей республики. Глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева обещали решить проблему нелегальных мигрантов.
- 20 марта Авксентьева заявила, что реальными причинами протестов в столице Якутии стали экономическая ситуация в России, рост цен, низкие доходы жителей и высокий уровень безработицы. По ее словам, последней точкой кипения стало резонансное преступление против местной жительницы, которую похитили и изнасиловали иностранные рабочие из Средней Азии.