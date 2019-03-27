Тереза Мэй заявила, что уйдёт в отставку после Брекзита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку после того, как парламент одобрит соглашение о выходе страны из ЕС. Об этом заявили журналистам сразу несколько депутатов от правящей Консервативной партии, перед которыми в среду выступила премьер. В канцелярии Мэй официально подтвердили эти сообщения.

Мэй не назвала точную дату своего ухода с поста премьера. Участники встречи предполагают, что речь идёт о лете нынешнего года. Если парламент всё же одобрит соглашение, то Британия должна выйти из ЕС 22 мая.

Обещания Мэй покинуть пост премьера добивались некоторые консерваторы-сторонники Брекзита, недовольные тем, как премьер провела переговоры с ЕС. Они заявляли, что могут поддержать соглашение о Брекзите, хотя оно им и не нравится, "в обмен" на скорую отставку премьера.

Пока неясно, удастся ли премьеру при помощи своего обещания добиться того, чтобы ранее скептически настроенные депутаты поддержали проект соглашения с ЕС. Но даже если премьеру удастся собрать большинство, нет гарантии, что спикер Палаты общин Джон Беркоу позволит вынести проект на голосование. Ранее он заявлял, что не сделает этого, поскольку повтор голосования по одному и тому же вопросу противоречит регламенту. Палата общин прежде уже два раза отвергла проект.

Неясно также, уйдёт ли Мэй в отставку, если парламент не примет соглашение с ЕС.

В среду депутаты британского парламента обсуждают возможные альтернативные подходы к Брекзиту. Пройдут рейтинговые голосования по восьми возможным вариантам - от выхода из ЕС 12 апреля без соглашения до нового референдума. Решение парламента не будет иметь обязательной юридической силы, однако станет ярким политическим индикатором, поскольку в течение последних недель депутаты фактически только отвергали предлагаемые варианты решения вопроса Брекзита, но не могли договориться об общем подходе.