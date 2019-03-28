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"Медиазона" подала иск из-за блокировки статьи о пытках в Нижнекамске

Суд по делу о пытках в Нижнекамске

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Правозащитный портал "Медиазона" подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки материала о расследовании пыток в полиции Нижнекамска, после которых покончил с собой задержанный Ильназ Пиркин. Надзорное ведомство ранее пришло к выводу, что текст якобы содержит информацию о способах самоубийства и призывы к его совершению.

В "Медиазоне" настаивают, что в заблокированной публикации нет пропаганды суицида. Опубликованный 13 декабря прошлого года материал повествует лишь о фактах, закреплённых в официальных источниках информации.

Юрист "Агоры" Севан Авалян, представляющий "Медиазону", считает, что Роскомнадзор буквально трактует правила и удаляет все упоминания о суициде как явлении.

  • Роскомнадзор внёс материал "Разумная инициатива и творческий подход. СК завершил расследование пыток в УВД Нижнекамска, после которых покончил с собой 22-летний Ильназ Пиркин" в реестр запрещенной информации 24 декабря 2018 года.
  • 22-летний житель Нижнекамска Ильназ Пиркин, который вместе со знакомым украл автомагнитолу и другие вещи из чужого автомобиля, покончил с собой 19 октября 2017 года. Перед этим он провел почти весь день в местном отделе полиции, где его избивали и пытали, заставляя признаться в 47 кражах из автомобилей. Пиркина отпустили только после того, как он подписал явку с повинной. Перед самоубийством он записал на мобильный телефон несколько видеопосланий, в одном из них рассказал о пытках, которым его подвергали.
  • В Татарстане возбуждено несколько уголовных дел, связанных с гибелью Ильназа Пиркина. Сотрудникам нижнекамского управления МВД предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий с применением насилия.

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