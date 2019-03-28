Правозащитный портал "Медиазона" подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки материала о расследовании пыток в полиции Нижнекамска, после которых покончил с собой задержанный Ильназ Пиркин. Надзорное ведомство ранее пришло к выводу, что текст якобы содержит информацию о способах самоубийства и призывы к его совершению.

В "Медиазоне" настаивают, что в заблокированной публикации нет пропаганды суицида. Опубликованный 13 декабря прошлого года материал повествует лишь о фактах, закреплённых в официальных источниках информации.

Юрист "Агоры" Севан Авалян, представляющий "Медиазону", считает, что Роскомнадзор буквально трактует правила и удаляет все упоминания о суициде как явлении.