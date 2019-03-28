Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал до 15 мая всех 23 фигурантов дела Хизб ут-Тахрир, задержанных вчера и сегодня сотрудниками ФСБ и полиции. Накануне в аннексированном Россией Крыму прошли массовые обыски и задержания крымскотатарских активистов, подозреваемых в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году.

Всего были задержаны 20 человек, еще четверых правоохранители не обнаружили дома.

Сразу после задержания крымских татар, девять из них были арестованы судом, остальным мера пресечения была избрана сегодня.

Утром представитель следственной группы сообщил, что в Ростове были задержаны трое крымских татар, которых не нашли во время обыска в Крыму. Местонахождение еще одного пропавшего Эдема Яячикова неизвестно, его супруга подала в полицию заявление о похищении. В суде один из задержанных в Ростове Владлен Абдулкадыров заявил, что сотрудники полиции били его по ногам, о применении силы заявили и остальные задержанные вместе с ним.

Во время судебных заседаний, которые проходили в закрытом режиме, у суда собралось около полутысячи татар. Здание суда было оцеплено сотрудниками ОМОН, несколько раз полиция настаивала, чтобы собравшиеся разошлись, угрожая им административным преследованием. Активист Таир Ибрагимов был задержан после того, как принял участие во флешмобе, стихийно начавшемся у суда, — собравшиеся стали фотографироваться с плакатами "Мы — Крымская Солидарность" и "Верните 166-ти детям их отцов".

Задержанные крымские татары — активисты правозащитной организации "Крымская Солидарность", многие из них — гражданские журналисты. Ибрагимов также сфотографировался с плакатами, после чего был задержан, против него составлен протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Официальный Киев назвал массовые задержания в Крыму "новой волной агрессивной политики Кремля по преследованию крымских татар в Крыму". Осудили обыски и задержание крымских татар и в Евросоюзе.

На территории Украины Хизб ут-Тахрир не запрещена. С 2014 года на аннексированном полуострове по обвинению в участии в организации было арестовано 55 мусульман. Многие из них признаны правозащитным движением "Мемориал" политзаключенными.