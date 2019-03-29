Юриста вызвали в прокуратуру по делу о нежелательной организации

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ("Центр Э") вручили повестку юристу "Правозащиты Открытки" Эльзе Нисанбековой. Она вызвана в прокуратуру для составления протокола о сотрудничестве с нежелательной организацией, сообщает портал "МБХ-медиа".

Нисанбекова утверждает, что полицейские пришли к ней с повесткой, когда она ждала посадки в самолет в казанском аэропорту. Согласно требованиям сотрудников правоохранительных органов, юрист должна явиться в местную прокуратуру 3 апреля для составления протокола. Эльзу Нисанбекову ранее оштрафовали на 10 тысяч рублей по этой статье.