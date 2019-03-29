Юриста вызвали в прокуратуру по делу о нежелательной организации

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ("Центр Э") вручили повестку юристу "Правозащиты Открытки" Эльзе Нисанбековой. Она вызвана в прокуратуру для составления протокола о сотрудничестве с нежелательной организацией, сообщает портал "МБХ-медиа".
Нисанбекова утверждает, что полицейские пришли к ней с повесткой, когда она ждала посадки в самолет в казанском аэропорту. Согласно требованиям сотрудников правоохранительных органов, юрист должна явиться в местную прокуратуру 3 апреля для составления протокола. Эльзу Нисанбекову ранее оштрафовали на 10 тысяч рублей по этой статье.
- 21 января координатор "Открытой России" в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко стала обвиняемой по первому в России уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. В настоящее время она находится под домашним арестом. Шевченко грозит лишение свободы.
- Вскоре после ареста Шевченко в реанимации умерла её дочь, у которой была первая степень инвалидности. 10 февраля в России прошло несколько "маршей материнского гнева" в поддержку Анастасии Шевченко.
- В 2017 году власти России признали нежелательной зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа". Полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.
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