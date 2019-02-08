"Мемориал" признал активистку Шевченко политической заключённой

Правозащитный центр "Мемориал" признал активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко политической заключённой. Она находится под домашним арестом по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией.

Правозащитники считают, что Шевченко лишена свободы исключительно из-за её политических убеждений. В "Мемориале" указывают на то, что в уголовном и административных делах активистки имеются признаки фальсификации.

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