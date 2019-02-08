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"Мемориал" признал активистку Шевченко политической заключённой

Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко

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Правозащитный центр "Мемориал" признал активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко политической заключённой. Она находится под домашним арестом по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией.

Правозащитники считают, что Шевченко лишена свободы исключительно из-за её политических убеждений. В "Мемориале" указывают на то, что в уголовном и административных делах активистки имеются признаки фальсификации.

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  • Анастасия Шевченко была арестована 23 января несмотря на то, что она воспитывала троих несовершеннолетних детей, а её старшая дочь при этом страдала тяжёлым заболеванием и находилась в интернате для детей с особенностями развития. За то время, пока Шевченко находится под домашним арестом, девочка попала в реанимацию и умерла.
  • Активистку обвиняют в сотрудничестве с "нежелательной организацией". Это первое уголовное дело в России, заведённое по соответствующей статье. По мнению следователя, ведущего дело, Шевченко своими действиями посягнула "на основы конституционного строя и безопасность государства".
  • В материалах следствия указано, что поводом для возбуждения дела стал "преступный умысел" женщины: после двух административных дел за участие в нежелательной организации она не остановила гражданскую активность и на собрании "Открытой России" в сентябре призвала активистов предлагать юридическую помощь активистам протестных групп. Кроме того, спустя два месяца она "демонстрировала на митинге символику с антипутинской акции "Надоел", сказано в материалах следствия.
  • 7 февраля Ростовский областной суд оставил Шевченко под домашним арестом.
  • Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить. С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.

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