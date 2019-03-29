В Петербурге освобожден неонацист, осужденный за экстремизм в интернете

Невский районны суд Санкт-Петербурга отменил приговор за экстремизм в Сети в отношении неонациста Дмитрия Боброва, также известного под прозвищем Шульц. Об этом сообщает издание "Медиазона". Решение связано с частичной декриминализацией статьи об эктремизме в интернете, рассказали изданию в пресс-службе петербургского суда.
Осенью 2017 года Дмитрий Бобров был приговорен к одному году лишения свободы за два поста, которые он оставил во Вконтакте. В них Бобров делил людей на "высшую" и "низшую" расы. Неонацист не признал вину. Его задержали только в январе этого года, тогда он начал отбывать приговор.
В 2000-х Бобров создал в Петербурге группировку "Шульц-88", которая в том числе устраивала нападения на иностранцев и антифашистов. Дмитрия Боброва в 2005 году осудили на шесть лет колонии по делу об организации экстремистского сообщества. Он вышел на свободу в 2009 году.
- С начала 2019 года российские суды начали отменять приговоры по статье Уголовного кодекса о распространении экстремизма в Сети. От наказания были освобождены в том числе пользователи критиковавшие православную церковь и высказывающиеся в интернете неоязычники (их осуждали за оскорбление чувств верующих).
- 21 марта стало известно об отмене приговора одному из создателей паблика "Мужское государство", которое было признано разжигающим ненависть по отношении к женщинам.
- Законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным в начале октября 2018 года, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами об экстремизме в обществе. 9 января 2019 года изменения в законодательство вступили в силу.
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