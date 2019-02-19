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Прокуратура Барнаула извинилась перед Мотузной за преследования

Мария Мотузная

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Прокуратура Индустриального района Барнаула официально извинилась от имени государства перед Марией Мотузной, против которой возбуждали уголовное дело об экстремизме из-за картинок во "ВКонтакте". Письмо с подписью заместителя прокурора Сергеея Голикова она опубликовала в социальных сетях.

В документе говорится, что её преследование прекратили в связи с отсутствием в её действиях состава преступления. Теперь Мотузная имеет право требовать возмещения трудовых, жилищных или иных прав, а также компенсацию за причинённый моральный вред. Уголовное дело в отношении жительницы Барнаула было официально прекращено в январе 2019 года.

Повестку в суд Мотузная получила 25 июля 2018 года. Её обвинили в экстремизме из-за публикации картинок в сети. Экспертиза нашла в них "признаки унижения представителей негроидной расы", а также признаки "выражения неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

В августе 2018 года стало известно сразу о четырёх уголовных делах за лайки и репосты, которые были заведены в отношении пользователей "ВКонтакте" барнаульским Центром по противодействию экстремизму.

9 октября суд вернул в прокуратуру дело Мотузной. Адвокат обвиняемой настаивал на прекращении уголовного дела в связи с вынесением постановления Верховного суда России по делам о репостах и "лайках" в соцсетях. В конце октября Мария Мотузная покинула Россию.

Интервью Марии Мотузной, обвиненной в оскорблении чувств верующих
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Интервью Марии Мотузной, обвиненной в оскорблении чувств верующих

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По информации Международной правозащитной организации "Агора", за год в России более 400 человек были осуждены за публикации в интернете, при этом 43 из них были приговорены к реальному лишению свободы.

Законопроект о декриминализации 282-й статьи был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным в начале октября, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами об экстремизме в обществе.​

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