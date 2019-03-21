Суд отменил приговор создателю группы "Мужское государство"

Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор одному из создателей паблика в социальной сети "ВКонтакте" под названием "Мужское государство" Владиславу Позднякову. Об этом Поздняков сообщил "Новой Газете".

По его словам, в четверг прошло заседание суда, на котором с него были сняты условный приговор и судимость. Отмена приговора связана с частичной декриминализацией 282-ой статьи Уголовного кодекса России.

​7 марта суд в Хабаровске вынес приговор за разжигание ненависти к женщинам в отношении четырех других членов "Мужского государства". Двое местных студентов получили по два года и три месяцы колонии за "участие в экстремистском сообществе". Еще двое мужчин были приговорены к четырем годам лишения свободы за создание экстремистского сообщества. Все обвиняемые признали свою вину. Сам Поздняков получил условный срок в ноябре прошлого года.