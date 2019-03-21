Суд отменил приговор создателю группы "Мужское государство"

Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор одному из создателей паблика в социальной сети "ВКонтакте" под названием "Мужское государство" Владиславу Позднякову. Об этом Поздняков сообщил "Новой Газете".
По его словам, в четверг прошло заседание суда, на котором с него были сняты условный приговор и судимость. Отмена приговора связана с частичной декриминализацией 282-ой статьи Уголовного кодекса России.
7 марта суд в Хабаровске вынес приговор за разжигание ненависти к женщинам в отношении четырех других членов "Мужского государства". Двое местных студентов получили по два года и три месяцы колонии за "участие в экстремистском сообществе". Еще двое мужчин были приговорены к четырем годам лишения свободы за создание экстремистского сообщества. Все обвиняемые признали свою вину. Сам Поздняков получил условный срок в ноябре прошлого года.
- Паблик "Мужское государство" был закрытым для общего доступа – чтобы вступить в группу, нужно было получить одобрение модератора. Как сообщало издание "Медиазона", дело на создателей и участников паблика было заведено благодаря внедрённому агенту ФСБ.
- Перед закрытием правоохранительными органами, группа насчитывала более 150 тысяч подписчиков. Владислав Поздняков описывал идеологию "Мужского государства" как "национал-патриархат".
- Законопроект о декриминализации 282-й статьи был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным в начале октября 2018 года, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами об экстремизме в обществе. 9 января 2019 года изменения в законодательство вступили в силу.
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