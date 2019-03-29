Российские вузы добавят юнармейцам баллы к ЕГЭ

Более 20 российских вузов будут начислять дополнительные баллы при поступлении участникам военно-патриотического движения "Юнармия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного штаба движения Романа Романенко.

Учебные заведения будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ юнармейцам уже с этого года. Для этого вузы внесут соответствующие изменения в положение о приеме абитуриентов.

По словам Романенко, "Юнармия" и дальше будет вести работу по предоставлению преимуществ участникам движения, в том числе и в военных вузах.

Военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. В его рядах насчитывается более 300 тысяч участников.