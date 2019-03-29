Парламент Великобритании вновь отклонил соглашение о выходе из ЕС

Британский парламент в третий отверг план премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Против соглашения проголосовало 344 депутата, за – 286.

После провала голосования Тереза Мэй заявила, что решение депутатов приведет к "серьезным последствиям". Глава Совета Европы Дональд Туск анонсировал внеочередное заседание Совета в Брюселле 10 апреля для обсуждения Брекзита. На следующей неделе британский парламент будет голосовать за альтернативные варианты выхода из Евросоюза.

Изначально Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Позже Брюссель согласился перенести этот срок на 12 апреля, при условии принятия соглашения до конца марта этого года. Если страна не выйдет из объединения до 22 мая, ей предстоит участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.