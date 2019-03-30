Агентство РБК объяснило причину удаление со своего сайта комментария главы "Ростеха" Сергея Чемезова, высказавшегося о расследовании Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) об испанской деревне, недвижимость в которой принадлежит его окружению и родственникам.

Пресс-служба госкорпорации уведомила редакцию агентства об отзыве комментария Чемезова, и он был опубликован по ошибке, сообщает издание. В редакции отметили, что считают "неотъемлемым правом любой компании давать или не давать комментарии по любым поводам".

На исчезновение комментария главы "Ростеха" с сайта РБК обратило внимание издание "Медуза", опубликовавшее расследование OCCRP. В заявлении говорилось, что авторы расследования "намеренно смешивают" реальные факты "с домыслами и некорректными оценками", при этом признавалось, что вилла на побережье Коста-Браво действительно принадлежит падчерице Чемезова.

28 марта журналисты-расследователи обнаружили в Испании деревню, дома в которой принадлежат родственникам и окружению Сергея Чемезова. Глава "Ростеха" — старый знакомый президента России Владимира Путина, они подружились во время совместной службы в резидентуре КГБ в Дрездене. Карьерный взлёт чиновника совпал по времени с назначением Путина в администрацию президента России в 1990-е годы.