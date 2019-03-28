Журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) обнаружили в Испании деревню, дома в которой принадлежат родственникам и окружению главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Текст расследования опубликован в издании "Медуза".

Деревня С'Агаро расположена на побережье Коста-Брава на северо-востоке Испании. На её территории журналисты обнаружили несколько домов, принадлежащих известным россиянам.

Дом с участком 60 соток принадлежит падчерице главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Его оценивают в 15 миллионов евро

К двухэтажному зданию с черепичной крышей пристроена круглая каменная башня с небольшими окнами-бойницами на самом верху. Чемезов – старый знакомый Владимира Путина, они подружились во время совместной службы в резидентуре КГБ в немецком Дрездене. Карьерный взлёт Чемезова совпал по времени с назначением Путина в администрацию президента России в 1990-е годы.

Падчерица Чемезова Анастасия Игнатова купила дом и землю в Испании в 2017 году. До этого недвижимость была записана на компанию из Лихтенштейна. На основании ряда косвенных доказательств журналисты OCCRP предполагают, что компания могла быть связана с людьми, близкими к семье Чемезова. Согласно документам, Игнатова купила недвижимость за 2,8 миллиона евро, общавшийся с журналистами эксперт считает, что сейчас дом стоит не менее 15 миллионов.

​80-летняя пенсионерка из России и земля на миллионы евро

Через дорогу от дома падчерицы Чемезова стоят две виллы, принадлежащие сыну бывшего губернатора Самарской области, первого заместителя главы "Ростеха" Владимира Артякова – Дмитрию. Они расположены на участке, купленном когда-то пенсионеркой из России. В 2008–2009 годах 80-летняя гражданка России Анна Курепина получила почти 15 миллионов евро в кредит под 5 процентов годовых от офшорной компании из сети, которую связывают с российским банком "Тройка Диалог".

По условиям займа Курепина, которая когда-то была прописана в Москве в одной квартире с Артяковым, должна была вернуть кредит до апреля 2019 года. В 2013 году банковские счета компаний, выдавших кредит, были закрыты, до этого момента деньги от Курепиной возвращены не были.

Часть кредита – около 11 миллионов евро – пенсионерка потратила на покупку 50 соток земли в С'Агаро, утверждают расследователи. Участки были объединены в один и перешли в собственность Дмитрия Артякова. Теперь выдача кредита будет проверена антикоррупционным прокурором, писала испанская газета El Periodica.

В С'Агаро часто гостит семья основателя банка "Тройка Диалог" Рубена Варданяна, пишут журналисты. Банк активно участвовал в бизнесе "Ростеха". OCCRP не удалось обнаружить недвижимость, которая принадлежала бы семье. Но три шале в соседнем посёлке принадлежат кипрской компании, которая была создана "Тройкой".

Соседи по санкциям

В апреле 2014 года Сергей Чемезов попал под санкции США в связи с событиями на востоке Украины. В нескольких кварталах от Чемезова расположена вилла, где испанская полиция арестовала сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана. В Испании его подозревают в отмывании денег украинской организованной преступности. Черновецкий и его сын внесены в российский санкционный список за недружественные действия против России.

Рядом журналисты нашли виллу, принадлежавшую компании, связанной с бывшим депутатом Верховной Рады Украины Анатолием Шкрибляком. В 2015 году собственник компании сменился на кипрскую компанию-номинала, пост директора в ней заняла женщина, предположительно, связанная с "Ростехом" и выступавшая посредником при покупке виллы Артякова.