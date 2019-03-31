"Открытая Россия" избрала новые руководящие органы

Участники конференции российской общественной организации "Открытая Россия" избрали нового лидера. Им стала юрист петербургского отделения "Открытой России" Анастасия Буракова. Санкт-петербургский политик Андрей Пивоваров, занимавший должность федерального координатора "Открытой России" последний год, сложил свои полномочия, как того требует обязательная ежегодная ротации. Пивоваров стал руководителем аппарата организации, а секретарём совета "Открытой России" стал Артём Важенков, сообщает издание "Коммерсантъ".

В совет избраны 13 человек, в том числе журналист Владимир Кара-Мурза, бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев и координатор «Открытой России» в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации.

Конференция приняла заявление с требованием прекратить уголовное преследование в отношении Анастасии Шевченко и бывшего координатора «Открытой России» из Екатеринбурга Максима Верникова, в отношении которого возбуждено дело по той же статье.



26 марта Минюст принял к рассмотрению документы на регистрацию общероссийской общественной организации «Открытая Россия». Движение «Открытая Россия», учрежденное в Хельсинки в 2016 году, было ликвидировано решением общего собрания 30 марта.