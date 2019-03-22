Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России"

Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований на деятельность движения "Открытая Россия". Доступ к ordonate.org был ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на председателя движения Андрея Пивоварова.

Сайт был заблокирован без предупреждения. "Нам никто ничего не сообщал, зашли на сайт сегодня с утра, а он не открывается. Наши айтишники нашли ссылку на то, что заблокирован поддомен Татарстана. А если блокируют поддомен, то в итоге блокируется весь сайт, провайдеры не разбираются, блокировать поддомен или весь сайт", – сообщил Пивоваров. В "Открытой России" решение о блокировке собираются обжаловать.

В 2017 году власти России признали нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ медиа". Полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.