Эрдоган заявил о победе своей партии на муниципальных выборах

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его правящая партия победила "с большим отрывом" на муниципальных выборах, прошедших во всех провинциях страны в воскресенье и нанесла, как он выразился, "удар по тем, кто намеревался поставить Турцию на колени".



Эрдоган выступил после обнародования государственными СМИ предварительных результатов голосования. Согласно этим результатам, правящая партия набрала 45 процентов голосов избирателей, но потеряла место мэра столицы страны Анкары.

Перед выборами в западной прессе появились предположения, что в условиях экономической рецессии президент Турции может потерять контроль над Анкарой и Стамбулом.



Стамбул – крупнейший город и финансовой столицей Турции. Опросы общественного мнения показывали, что борьба здесь будет напряженной. Партия справедливости и развития Эрдогана контролирует город более 15 лет.