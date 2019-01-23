В Москве прошли переговоры Путина и Эрдогана

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Главной темой встречи стал вопрос урегулирования конфликта в Сирии.

В частности, главы государств обсудили объявленный США вывод войск. Путин оценил это решение позитивно.

В свою очередь президент Турции выразил обеспокоенность тем, что террористические группировки могут воспользоваться вакуумом, который образуется в регионе после вывода войск США.

Для предотвращения такого сценария оба лидера согласились продолжать сотрудничество в сфере безопасности и приложить усилия для обустройства Сирии после завершения конфликта.

Эрдоган предложил создать вместе с российскими военными буферную зону вдоль сирийско-турецкой границы.

Оба лидера также подчеркнули необходимость урегулирования ситуации в провинции Идлиб. Часть территории там сейчас занимают силы джихадистов из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".

Военные действия в Сирии ведутся с 2011 года. За это время погибли около 400 тысяч человек. В конце 2018 года президент США объявил о решении вывести из страны американский воинский контингент. Турция опасается, что это может привести к дестабилизации на северо-востоке страны. Этот регион частично контролируется отрядами курдской самообороны. Анкара считает их террористами.