Уволенная из-за фото школьная учительница нашла новое место работы

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которой пришлось уволиться из школы из-за публикации в соцсети фото в новогоднем блестящем платье, нашла новую работу в институте повышения квалификации педагогов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе института.

Об увольнении Кувшинниковой 25 марта рассказал сайт "Сибирь.Реалии". По её рассказу, после публикации фотографии в социальных сетях на учительницу пожаловался кто-то из родителей. Директор школы посчитала её фото ударом по репутации учебного заведения и заставила написать заявление об уходе. По утверждению преподавателя, руководитель школы заявила ей, что платье выше колен и каблуки носят "только проститутки".

За Кувшинникову заступился министр образования Алтайского края Максим Костенко. Действия директора школы министр критиковать не стал, заявив, что "противоречия между поколениями были, есть и будут". Он предложил ей вести курс по правилам поведения в социальных сетях для педагогов. Программа будет преподаваться в местном институте повышения квалификации учителей.

Ранее Кувшинникова заявила, что не намерена возвращаться в школу.

После увольнения Кувшинниковой из-за якобы "откровенного" фото преподаватели и сочувствующие выкладывают в её поддержку свои фотографии в купальниках в инстаграме под хештегом #учителятожелюди. "Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс", – написала 27-летний преподаватель из Казани Яна Абдуллина.