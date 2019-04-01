Суд отклонил жалобу Киселёва по иску архитектора его виллы

Московский областной суд оставил без изменения решение по иску архитектора Владимира Мазурина к телеведущему и гендиректору агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.

Киселёв подавал жалобу на решение Королёвского городского суда Московской области, который частично удовлетворил иск Мазурина и обязал телеведущего выплатить архитектору долг за строительство виллы в Коктебеле в размере 2 миллионов 586 тысяч рублей. При этом Мазурин требовал сумму почти в два раза больше.

Теперь архитектор собирается подать против Киселёва ещё четыре иска, о чём он рассказал "МБХ медиа". По словам Мазурина, он планирует взыскать с телеведущего деньги за вред, причинённый здоровью, и за дополнительные услуги, которые просил его выполнять Киселёв.

Скандал вокруг коктебельской виллы Киселёва разгорелся осенью 2018 года. Тогда Владимир Мазурин опубликовал статью в крымской газете "Город24" о реконструкции дома телеведущего, которой он руководил в 2015–2016 годах. Стоимость работ составляла почти 200 миллионов рублей. Мазурин утверждал, что из-за нарушений, допущенных предыдущими строителями, коттедж Киселёва, расположенный на холме, мог обрушиться на дома, построенные ниже. Архитектор настаивал на укреплении металлических каркасов, но заказчик предложение не принял. Более того, Киселёв посчитал, что Мазурин не справился с работой, и все ошибки предыдущих строителей вменил ему.

Тираж издания со статьей Мазурина был изъят из продажи. Сам Киселёв заявил тогда, что считает архитектора "мошенником" и "вымогателем".

Впервые о строительстве виллы в Коктебеле гендиректор "России сегодня" рассказал украинскому изданию "Факты" в 2006 году. По его словам, для выполнения работ ему "пришлось заложить дом в Москве и взять огромный кредит на десять лет".