"Роспечать" потратит около ₽4 млн на конкурс "Патриот России"

Роспечать потратит 3,7 миллиона рублей на проведение конкурса "Патриот России". Информация о тендере на лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания размещён на портале госзакупок.

В описании тендера говориться, что цель мероприятия — стимулировать СМИ к "яркому и всестороннему" освещению задач патриотического воспитания.

Конкурс, как заявляют его организаторы, должен помочь улучшению работе с информационными источникми и повышению профессионального уровня и социальной ответственности журналистов, пишущих на патриотические темы.

Согласно условиям договора, исполнитель должен обеспечить поступление на конкурс не менее 1500 работ по каждому виду СМИ: телевидение, радио, интернет-издания, газеты, журналы.