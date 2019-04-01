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"Роспечать" потратит около ₽4 млн на конкурс "Патриот России"

Участники парада "детских войск", 14 мая 2019

В конкурсе заявлены такие номинации, как: "Россия — великая наша держава", "Служу отечеству" и "Мы — россияне!

Роспечать потратит 3,7 миллиона рублей на проведение конкурса "Патриот России". Информация о тендере на лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания размещён на портале госзакупок.

В описании тендера говориться, что цель мероприятия — стимулировать СМИ к "яркому и всестороннему" освещению задач патриотического воспитания.

Конкурс, как заявляют его организаторы, должен помочь улучшению работе с информационными источникми и повышению профессионального уровня и социальной ответственности журналистов, пишущих на патриотические темы.

Согласно условиям договора, исполнитель должен обеспечить поступление на конкурс не менее 1500 работ по каждому виду СМИ: телевидение, радио, интернет-издания, газеты, журналы.

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