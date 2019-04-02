Суд оставил Серебренникова под домашним арестом еще на три месяца

Режиссёр Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин остаются под домашним арестом до 4 июля – такое решение сегодня приняла судья Мещанского районного суда Москвы Ирина Аккуратова.

Как заявил Радио Свобода адвокат Итина Юрий Лысенко, все трое обвиняемых по делу "Седьмой студии" будут обжаловать это решение.

После оглашения решения заседание было перенесено на 12 апреля из-за неявки адвоката Серебренникова Дмитрия Харитонова.

Сам процесс тем временем затягивается: обвинение уже третье заседание не может добиться явки свидетелей. Суд по делу главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием, назначен на 11 апреля.