Мишель Барнье: растёт вероятность Брекзита без соглашения

Брекзит без соглашения с ЕС становится всё более вероятным, но его можно избежать, заявил 2 апреля глава делегации ЕС на переговорах с Великобританей Мишель Барнье. По его словам, продление на неопределённый срок ныне установленной даты Брекзита, 12 апреля, если бы на такое продление согласились в Брюсселе, потребовало бы серьёзного обоснования, отметил Барнье.

1 апреля Палата общин британского парламента в понедельник вновь не смогла прийти к согласию по вопросу о Брекзите. На рейтинговое голосование - после того, как в пятницу депутаты в третий раз отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС - были вынесены четыре альтернативных варианта: остаться в таможенном союзе с ЕС, создать с Евросоюзом так называемый "общий рынок 2.0", провести новый референдум и запретить Брекзит без соглашения с ЕС. Часть этих предложений уже была отвергнута в ходе подобного голосования на прошлой неделе. На этот раз за них голосовали больше депутатов, но этого всё равно не хватило для большинства. Так, за поправку о таможенном союзе голосовали 273 депутатов, против 276.

После голосования сторонники премьера в Палате общин вновь призвали депутатов поддержать соглашение с ЕС. Альтернатива, по их мнению - только выход из ЕС 12 апреля без договора. Будет ли Мэй пытаться выставить свою "сделку" с ЕС на голосование в четвёртый раз, пока неясно.

Евросоюз обсудит судьбу Брекзита на саммите 10 апреля. Британия может вновь попросить об отсрочке выхода из ЕС, однако в Брюсселе ранее заявили, что дадут её, только если Палата общин договорится о каком-то плане действий. А этого не произошло.

Таким образом, выход Британии из ЕС всего через 11 дней без договора становится всё более реальным.