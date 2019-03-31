Теория европейской дизинтеграции. Эфир в 21:05

В последние годы ЕС столкнулся с рядом беспрецедентных вызовов: наплыв мигрантов, «брекзит» в Великобритании, волна популизма и национализма, подъем ультраправых и евроскептиков. Выдержит ли Евросоюз этот кризисный период? Возможно ли его дальнейшее расширение? Каково будущее его отношений с Россией?

В эфире Владислав Белов, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, и Ирина Бусыгина, профессор ВШЭ. Эфир в 21:05.