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Археология. Будущее

Теория европейской дизинтеграции. Эфир в 21:05

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Переживет ли Евросоюз кризис?

В последние годы ЕС столкнулся с рядом беспрецедентных вызовов: наплыв мигрантов, «брекзит» в Великобритании, волна популизма и национализма, подъем ультраправых и евроскептиков. Выдержит ли Евросоюз этот кризисный период? Возможно ли его дальнейшее расширение? Каково будущее его отношений с Россией?

В эфире Владислав Белов, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, и Ирина Бусыгина, профессор ВШЭ. Эфир в 21:05.

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