Взрыв в академии Можайского расследуют как покушение на убийство

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом в связи со взрывом в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.

В сообщении ведомства говорится, что во вторник в одном из служебных помещений академии произошёл взрыв "неустановленного безоболочного предмета". В результате пострадали четыре человека, их жизнь вне опасности.

Что именно это за предмет – не сообщается. Очевидно, речь не идёт о боеприпасе, как сообщали некоторые СМИ ранее.

По данным источников "Интерфакса" и "Фонтанки", подозрительный предмет был обнаружен в учебном комплексе под лестницей. В здание была вызвана группа разминирования. Предмет взорвался, когда его начали прикрывать бронежилетами. Среди пострадавших, как сообщает "Фонтанка", – трое сапёров. Они госпитализированы.

Курсанты и преподаватели были эвакуированы из здания, однако спустя несколько часов смогли в него вернуться.