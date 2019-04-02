Взрыв в академии Можайского расследуют как покушение на убийство

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом в связи со взрывом в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.
В сообщении ведомства говорится, что во вторник в одном из служебных помещений академии произошёл взрыв "неустановленного безоболочного предмета". В результате пострадали четыре человека, их жизнь вне опасности.
Что именно это за предмет – не сообщается. Очевидно, речь не идёт о боеприпасе, как сообщали некоторые СМИ ранее.
По данным источников "Интерфакса" и "Фонтанки", подозрительный предмет был обнаружен в учебном комплексе под лестницей. В здание была вызвана группа разминирования. Предмет взорвался, когда его начали прикрывать бронежилетами. Среди пострадавших, как сообщает "Фонтанка", – трое сапёров. Они госпитализированы.
Курсанты и преподаватели были эвакуированы из здания, однако спустя несколько часов смогли в него вернуться.
- Почти ровно год назад, 3 апреля 2018 года, суд отправил на принудительное лечение курсанта академии имени Можайского Вадима Осипова. Его обвинили в подготовке теракта из-за так называемого "плана по захвату казармы". Сам Осипов настаивает, что не планировал совершать теракт и его "подвела любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов".
- За год до этого, 3 апреля 2017 года, в метро Петербурга произошёл взрыв. Погибли 16 человек. Сегодня начался суд над 11 подозреваемыми в причастности к теракту, 10 из них не признали вину.