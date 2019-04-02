Мосгорсуд отказался продлевать арест бизнесмену Дмитрию Михальченко

Московский городской суд отказался продлевать арест бизнесмену Дмитрию Михальченко по делу о хищениях при строительстве и реновации резиденций президента России. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее суд приговорил Михальченко к сроку в колонии по делу о контрабанде алкоголя. С учетом времени проведенного в СИЗО бизнесмен должен выйти на свободу в середине апреля.

Решение Мосгорсуда отменяет предыдущее постановление Басманного районного суда, который продлил арест обвиняемому до 21 апреля. Апелляционный суд отправил дело на повторное рассмотрение, сократив срок пребывания Михальченко под стражей до 9 апреля. Перед этой датой суд низшей инстанции должен вынести новое решение по поводу ареста обвиняемого по делу о хищениях.

​В июле 2018 года прокуроры возбудили новое уголовное дело в отношении Михальченко. Он обвиняется к хищении 230 миллионов рублей при строительстве резиденции президента России в Ново-Огареве и нарушениях при реставрации других объектов.

В декабре 2018 года суд приговорил его к четырем годам и семьи месяцам лишения свободы за контрабанду алкоголя. Прокуратура обжаловала приговор, сославшись на чрезмерную мягкость решения суда.

По версии следствия, в 2014 году Михальченко создал организованную преступную группу для контрабанды дорогих вин и другого элитного алкоголя из Великобритании, Франции и Италии.