Украина запретила прямые авиаперелёты в Россию

Правительство Украины запретило прямые перелёты из страны в Россию и обратно. Решение было принято после встречи кандидата на пост президента страны Юрия Бойко с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в подмосковных Горках. В 2015 году Киев уже закрыл российское воздушное пространство для российских регулярных рейсов и зарегистрированных в россии самолётов.

В марте, незадолго до президентских выборов на Украине, Бойко и украинский политик Виктор Медведчук совершили визит в Россию, где обсудили вопросы взаимотношений между странами с премьер-министром Медведевым. На Украине Бойко и Медведчука обвинили в нарушении законодательсва — незаконном пересечении воздушной границы.

Однако по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, для перелета в Москву Бойко и Виктор Медведчук воспользовались "лазейкой в законе". Запрет на перелёты не распространялся на нерегулярные рейсы, осуществляемые воздушными судами, не зарегистрированными в России.