Украина запретила прямые авиаперелёты в Россию

Правительство Украины запретило прямые перелёты из страны в Россию и обратно. Решение было принято после встречи кандидата на пост президента страны Юрия Бойко с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в подмосковных Горках. В 2015 году Киев уже закрыл российское воздушное пространство для российских регулярных рейсов и зарегистрированных в россии самолётов.
В марте, незадолго до президентских выборов на Украине, Бойко и украинский политик Виктор Медведчук совершили визит в Россию, где обсудили вопросы взаимотношений между странами с премьер-министром Медведевым. На Украине Бойко и Медведчука обвинили в нарушении законодательсва — незаконном пересечении воздушной границы.
Однако по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, для перелета в Москву Бойко и Виктор Медведчук воспользовались "лазейкой в законе". Запрет на перелёты не распространялся на нерегулярные рейсы, осуществляемые воздушными судами, не зарегистрированными в России.
- В 2015 году Украина закрыла воздушное пространство для российских самолётов. Это было сделано в ответ на аналогичные действия России, вызванные, в свою очередь, запретом полёты на Украину крупнейшим российским авиакомпаниям.
- Введённый 3 апреля запрет не будет касаться полётов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.
- 31 марта на Украине состоялись президентские выборы. По подсчётам Центризбиркома страны, Юрий Бойко набрал 11,6 процента голосов и не прошёл во второй тур голосования.
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