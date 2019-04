Пещерные люди. Артемий Троицкий уважает простые звуки

Хедлайнеры сто девятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители "гаражного рока" из Новой Зеландии, таких вы еще не слышали. Рок-критик Артемий Троицкий свидетельствует, что он уважает не только сложные, но и простые ритмы, если они громкие и энергичные.

​

Раньше было принято подчёркивать, что, начавшись с весьма примитивных "трёх аккордов", рок-музыка совершила головокружительную эволюцию, абсорбировав элементы джаза, классики, электроники/авангарда, всевозможных этнических традиций и так далее; породила "концептуальные альбомы", рок-оперы и прочие опусы престижного характера. Фаза интенсивной экспансии продлилась два десятилетия, пока не наступил первый период реакции – панк-рок. У панков, помимо политического нигилизма и антисоциального поведения, существовала и чисто музыкальная мотивация: возврат к "уличным" корням рока в противовес усложнённым "консерваторским" потугам. Однако быстрый, грязный и примитивный панк быстро перерос в постпанк и "новую волну", а это снова были эксперименты – более брутальные и лаконичные, чем "прогрессивный рок" конца 60-х – начала 70-х, но тем не менее... В 90-е годы негласное противостояние "прогрессистов" и "примитивистов" продолжилось: первые исповедовали построк; вторые грандж и брит-поп.

В XXI веке идеологические разногласия рокеров потеряли остроту: новые стили и направления перестали возникать, появились очевидные цвета ретро. А если рокеры теперь черпают вдохновение в прошлом, далёком или не очень, то не имеет принципиального значения, ретроград ты или новатор – всё это уже было... Мне, и как профессионалу, и как любителю рока, эта ситуация чем-то даже нравится: она позволяет со спокойным сердцем и чистой совестью отбросить музыкальные сегменты, которые тебе совершенно не нравятся (в моём случае это почти все разновидности "металлического" рока) или оставляют равнодушным. При этом мои пристрастия странным образом не застыли на одном фланге, как у многих моих друзей-меломанов, а расползлись по всему спектру – от дикого молодёжного до изысканно интеллектуального. Можете считать это длинное историческое вступление своего рода оправданием выбора сегодняшних героев – новозеландской панк-гараж-группы The Cavemen.

"Пещерные люди" с композицией "Малолетний преступник"

Рассказывая недавно о швейцарском рекорд-лейбле Voodoo Rhythm, я подивился тому, что нередко самые экстремальные музыкальные нравы процветают в самых спокойных и благополучных странах. Квартет "Пещерных" из новозеландского Окленда – ещё один тому пример. Трудно сказать, что могло до такой степени разъярить четырёх белых парней из благополучных семей в богатой и красивой стране в дальнем уголке Южного полушария. Наверное, именно это: слишком там всё хорошо и тихо... Пол (голос), Джек (гитара), Ник (бас) и Джейк (барабаны) покой нарушили, и за десятилетие творчества, начиная с 2008 года, создали себе максимально скандальную репутацию. Беспредел на концертах в сочетании с пьянством и вандализмом на сцене привели к тому, что молодому коллективу отказали в ангажементе местные клубы, и даже упоминать The Cavemen в разговорах, как сказано в пресс-релизе группы, стало в Новой Зеландии признаком дурного тона. Отщепенцам не оставалось ничего другого, как перебраться жить и трудиться в Лондон. Здесь они быстро нашли единомышленников по музыкальному каменному веку.

"Пещерные люди" с композицией "Я ненавижу искусство"

Личную и общественную позицию лирического героя "Пещерных людей" точно передают названия песен этой группы: "Трахнутый в голову", "Дайте мне пива или убейте!", "Надеюсь, на меня сбросят бомбу" и так далее. Даже песня, так сказать, "про любовь" называется "Беби из Чернобыля"... Это можно квалифицировать как "панковский" подход.

"Пещерные люди" с композицией "Мертвый для меня"

В музыкальном отношении The Cavemen не так прямолинейны и довольно затейливы (за что я их и полюбил): напор панка органично уживается у них с "гаражными" гармониями и психоделией 60-х. Попадаются даже отчаянные "медляки". С живыми (слишком живыми?) выступлениями, правда, снова проблема: несмотря на новый рекординг-контракт и успех синглов "Пёс на цепи" и "Жизнь на дне", гастролей у The Cavemen в ближайшее время не предвидится. Видимо, хозяева залов научены горьким опытом... Да, на то они и "пещерные", чтобы не остепеняться.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 109):

1. U.S.Girls (Canada/USA). Velvet 4 Sale, LP In a Poem Unlimited

2. Strom Stinu & Bucinatores Orchestra (Czecch Republic). Zima, LP Strom Stinu a Bucinatores orchestra

3. Leila Gobi (Mali). Wai hidjou, LP 2017

4. Mose (Germany). Der Mythos des Sisyphos, LP Film musik

5. The Cavemen (New Zealand). Juvenile Delinquent, LP The Cavemen

6. The Cavemen (New Zealand). I Hate Art, LP Born to Hate

7. The Cavemen (New Zealand). Dead to me, LP Born to Hate

8. The Cavemen (New Zealand). Chernobyl Baby, LP Nuke Earth

9. The Cavemen (New Zealand). Batshit Crazy, LP Nuke Earth

10. Hydras Dream (Sweden). Hypothermia, LP The Little Match Girl

11. Gizmodrome (Italy/UK/USA). Amaka Pipa, LP Gizmodrome

12. Circuit des Yeux (USA). Brainshift, LP Reaching for Indigo

13. The Third Eye Foundation (UK/France). The Blasted Tower, LP Wake the Dead

14. Dikanda (Poland). Cos mnia gna, LP Devla Devla