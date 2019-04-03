На суде по делу аспиранта МГУ Мифтахова задержаны два человека

На заседании суда о продлении ареста аспиранту МГУ Азату Мифтахову были задержаны два человека. Об этом порталу "МБХ-медиа" сообщил один из задержанных Константин Котов. Он и еще несколько человек пришли поддержать Мифтахова, которого обвиняют в хулигантстве.

По словам Котова, приставы и полицейские вытолкали слушателей на первый этаж суда. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали его и еще одного человека. Корреспондент издания Sota.Vision сообщил, что полицейские сильно ударили его по руке дверью, когда он пытался узнать, за что задерживают остальных слушателей.

"Около шести вечера пришел отряд судебных приставов и полицейских, начали нас выталкивать, якобы суд закрыт. Не слушая наши возражения и даже не представившись, они вытолкнули нас на лестницу, одна женщина даже упала", — рассказал Котов.

Суд продлил Мифтахову арест до 7 мая. При этом следователь заявил, что расследование дела подходит к концу.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. ​

Аспиранта подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, Мифтахову грозит до семи лет лишения свободы.

Сам аспирант вину не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами.

Освободить Мифтахова призвали учёные и правозащитники. Адвокаты требуют расследовать сообщения о пытках.