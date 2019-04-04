В Госдуме оценили ущерб Крыму из-за действий Украины в 1,5 трлн

Ущерб, понесённый Крымом с момента провозглащения независимости Украины и до аннексии полуострова Россией, "значительно превышает" сумму в 1,5 трлн рублей. Такое заявление прозвучало 3 апреля на первом заседании рабочей группы в Госдуме, сообщает "Интерфакс". Группа займётся оценкой предполагаемых экономических потерь Крыма за 1991–2014 годы.
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко включил в эту сумму разницу между доходами бюджета полуострова под контролем Украины и после присоединения к России, экологический ущерб, потери от санкций, арендную плату за пребывание российского Черноморского флота в Севастополе, "недополученные доходы" от заповедников и санаториев. "Отдельной строкой должны быть вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки",— добавил он.
Депутат предложил "оценить и моральный ущерб", по его мнению, нанесённый крымчанам украинскими властями. "Сюда можно включить ущемление прав русскоязычного населения, которому в своё время подвергались жители полуострова",— сказал Козенко. Он не уточнил, что имеет в виду.
В марте по распоряжению председателя Госдумы Вячеслава Володина в нижней палате была создана рабочая группа по оценке ущерба, понесённого Крымом и Севастополем "за период нахождения в составе Украины".
Рабочую группу в Госдуме возглавил первый вице-спикер, коммунист Иван Мельников. По его словам, результатом работы группы станет доклад, "аналитический документ с выводами".
- Референдум о присоединении полуострова к России прошел в Крыму 16 марта 2014 года в нарушение законодательства Украины. К этому моменту основные объекты полуострова были взяты под контроль российскими войсками. Около 96 процентов участвующих в голосовании, по официальным российским данным, высказались за вхождение полуострова в состав России. Украина и международное сообщество процедуру голосования и его итоги не признают и называют действия России аннексией украинской территории. Тогда же, в марте 2014 года США, Евросоюз и ряд стран Запада ввели санкции в отношении России в связи с аннексией.
- В мае 2018 года третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить более 150 миллионов долларов группе украинских компаний, которые потеряли активы в результате аннексии Крыма. Ряд украинских компаний, потерявших имущество в Крыму, продолжают выигрывать суды против Российской Федерации.
- Лидирующий после первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Россией о компенсации, которую та должна выплатить за ущерб от аннексии - после того, как Россия вернёт Крым Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал в ответ, что вопрос принадлежности Крыма "закрыт".
- В Кремле не заявляли о поддержке инициативы Володина.
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