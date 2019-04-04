В Госдуме оценили ущерб Крыму из-за действий Украины в 1,5 трлн

Ущерб, понесённый Крымом с момента провозглащения независимости Украины и до аннексии полуострова Россией, "значительно превышает" сумму в 1,5 трлн рублей. Такое заявление прозвучало 3 апреля на первом заседании рабочей группы в Госдуме, сообщает "Интерфакс". Группа займётся оценкой предполагаемых экономических потерь Крыма за 1991–2014 годы.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко включил в эту сумму разницу между доходами бюджета полуострова под контролем Украины и после присоединения к России, экологический ущерб, потери от санкций, арендную плату за пребывание российского Черноморского флота в Севастополе, "недополученные доходы" от заповедников и санаториев. "Отдельной строкой должны быть вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки",— добавил он.

Депутат предложил "оценить и моральный ущерб", по его мнению, нанесённый крымчанам украинскими властями. "Сюда можно включить ущемление прав русскоязычного населения, которому в своё время подвергались жители полуострова",— сказал Козенко. Он не уточнил, что имеет в виду.

В марте по распоряжению председателя Госдумы Вячеслава Володина в нижней палате была создана рабочая группа по оценке ущерба, понесённого Крымом и Севастополем "за период нахождения в составе Украины".

Рабочую группу в Госдуме возглавил первый вице-спикер, коммунист Иван Мельников. По его словам, результатом работы группы станет доклад, "аналитический документ с выводами".